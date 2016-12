Martí manté que el tabac no corre perill i que no s’ha cedit sobirania

Malgrat assegurar voler ser prudent per no rebre el toc d’atenció del titular d’Afers Exteriors, el cap de Govern, Antoni Martí, va assegurar ahir que les negociacions amb la Unió Europea per a l’establiment d’un acord d’associació “van bé” i va insistir que “no hi ha un perill sobre el producte del tabac”.

Martí, que va insistir també que “no s’ha cedit sobirania”, va lamentar que quan s’és al principi d’un procés que “serà llarg” i quan encara “no s’ha perdut res” es digui que “no hi ha res a guanyar” i es donin “per fetes moltes coses que després resulta que no són”.

Així, el cap de Govern, que va remarcar que “no estic preocupat pel producte de l’article 24”, va incidir en la necessitat d’anar més enllà del tabac i explorar si a altres articles fora del règim d’unió duanera els interessa ser-hi a dins, una qüestió, va apuntar, que “caldrà analitzar amb cada sector”. En aquest sentit, Martí va lamentar que s’hagi centrat tant l’atenció en la qüestió del tabac i va recordar que encara no s’ha entrat a negociar la lliure circulació de serveis i la lliure circulació de persones, dos àmbits en què “hi ha moltíssim a guanyar”.

D’altra banda, i malgrat assegurar que li “agradaria ja que això voldria dir que s’ha aconseguit un bon acord per a Andorra”, Martí es va mostrar convençut que el referèndum sobre l’acord d’associació no es podrà portar a terme aquesta legislatura “perquè encara s’estarà negociant”.

El que sí que té clar el cap de Govern és que seria “un fracàs” que la ciutadania respongués amb un no al referèndum, i per aquest motiu va insistir en la necessitat de continuar fent esforços per explicar l’acord i dialogar no només amb els agents econòmics sinó també amb els partits de l’oposició que per un motiu o un altre no formen part del pacte d’Estat per a l’acostament a Europa.

En aquest sentit, Martí va explicar que ha mantingut, més enllà de la comissió legislativa de Política Exterior, trobades amb els consellers generals de Liberals d’Andorra i de Socialdemocràcia i Progrés per buscar mecanismes per millorar la informació sobre l’acord amb aquestes formacions, un oferiment que “no ha rebut cap resposta”.

Tot i aquesta voluntat de diàleg, el cap de Govern va advertir que caldrà informar “quan les coses avancin” i “no cada cinc minuts”, i va incidir en la necessitat de “mirar-ho tot des d’un punt de vista global” i no únicament a partir d’un aspecte concret. En aquesta línia, Martí, que va assegurar que “donar com a única opció que no es pot tocar res de l’acord duaner i que en cas contrari res de res, és ser molt curt de mires”, va insistir que “amb l’acord d’associació no es pot fer política” ja que, malgrat que es tracta d’una “qüestió molt llaminera”, si se’n fa s’és “molt irresponsable”.

El cap de Govern incideix en la millora i el creixement econòmic

De la mateixa manera que va fer el síndic general en el seu discurs en la tradicional sessió de Sant Tomàs, el cap de Govern va fer ahir una aposta per “mirar endavant” ja que, malgrat admetre que “ha estat un any complicat”, es va mostrar “satisfet de com ha anat”.

En aquesta línia, Martí, que va remarcar que el fet que “estiguem on estiguem després de tot el que hem passat vol dir que hem nedat molt però hem arribat a la platja”, va recordar que en el pitjor moment –l’any 2015– l’economia del país “va créixer un 0,8%” i va avançar que el creixement per aquest 2016 se situarà per sobre de l’1% i que encarà “serà més gran el 2017”.

Tot i això, el cap de Govern, que va destacar també que es registren gairebé tres anys de “baixada continuada del nombre de desocupats” i que ja s’està a un nivell d’atur que “es podria dir estructural”, va advertir que creixements econòmics del 3%, 4% o 5% com els que hi havia fa anys “ja no tornaran” i va incidir en la necessitat de diversificar l’economia per anar aconseguint creixements sostinguts.

Així mateix, Martí, que va defensar l’aposta de l’executiu pels sectors tradicionals tot i admetre que alguns poden perdre pes per l’entrada de nous sectors econòmics o per l’evolució d’altres que n’aniran guanyant, va insistir que “és important que Andorra creixi amb moderació i no en base a sectors que registren grans creixements puntuals per després registrar grans patacades”.

Per la seva part, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va incidir també en la millora de la situació econòmica i va destacar que si bé des de l’entrada en vigor de la Llei de serveis socials i socio­sanitaris algunes prestacions s’han incrementat, el darrer any s’ha constatat “una disminució dels ajuts econòmics ocasionals”, un fet que “és una mostra més que evident d’aquesta millora econòmica”. Així mateix, Espot va destacar que la disminució de les prestacions per desocupació involuntària, lògiques davant la reducció dels aturats, també “és un indicador” d’aquesta millora.

Per tot plegat, i també com va fer el síndic, el cap de Govern va insistir en la necessitat de donar per tancat el cas de Banca Privada d’Andorra i deixar que la justícia faci la tasca que li pertoca, ja que el principal objectiu que s’havia fixat l’executiu quan va esclatar la crisi, que era que els clients no perdessin els estalvis i els poguessin recuperar, s’ha assolit.

La tipificació del delicte fiscal, en setmanes

El Govern té gairebé enllestida la modificació del Codi Penal per a la tipificació del delicte fiscal, que “en poques setmanes veurà la llum”, segons va avançar el titular de Finances, Jordi Cinca.

El ministre va incidir que la tipificació del delicte fiscal és un pas més tant per ser coherents internament, a nivell de país, com amb els compromisos internacionals contrets. “Si tenim un marc fiscal no tindria sentit que no el defenséssim”, va destacar Cinca, que va incidir en la doble vessant de castigar qui no compleixi amb aquest marc i de “protegir” aquells ciutadans que sí que compleixen les seves obligacions tributàries.

La llei de transició energètica, abans del juny

L’avantprojecte de llei de transició energètica serà una realitat el primer semestre de l’any vinent, període en què també s’acabarà d’enllestir el pla d’infraestructures energètiques, segons va confirmar la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. Sílvia Calvó va precisar que al marge de les eines per afavorir la producció i l’estalvi energètic, la llei de transició inclourà objectius concrets per a les administracions en l’àmbit de l’eficiència dels edificis públics.

Així mateix, Calvó, que va destacar el bon funcionament del programa Renova, que per al 2017 disposarà d’una partida d’1,5 milions d’euros –mig milió més que enguany–, va explicar que també es treballa en alguna modificació del pla Engega.