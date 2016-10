Martí i Mateu es reuneixen amb el copríncep episcopal per informar sobre l'estat de l'acord d’associació

El cap de Govern, Toni Martí, i el síndic general, Vicenç Mateu, s'han desplaçat aquest dilluns al matí al Palau Episcopal de la Seu d'Urgell per reunir-se amb el copríncep, Joan-Enric Vives. Durant a trobada el síndic i el cap de Govern han informat a Vives sobre l'evolució de les negociacions amb la Unió Europea per poder tancar un acord d'associació.

Vives ha conegut les darreres novetats de les negociacions amb Europa, sobretot pel que fa a un dels aspectes cabdals i que justament ara es negocia: el punt relatiu a la lliure circulació de mercaderies. També se l'ha informat del desenvolupament de l'agenda i de com va anar la darrera reunió mantinguda amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, així com de la visita, també aquest dilluns, dels cap negociador i cap negociador adjunt de l'acord d'associació del Servei Europeu d'Acció Exterior (SEAE) amb Andorra, Mònaco i San Marino, Thomas Mayr-Harting i Claude Maerten. Finalment, també s'ha fet trasllat a Vives de les dinàmiques de treball internes amb els signataris del Pacte d'Estat i els agents econòmics i socials, i la seva implicació en aquesta negociació.

Posteriorment a la reunió Martí, en declaracions a RTVA, ha indicat que ha transmès a Vives que l'entorn europeu és favorable per tal de fer arribar a bon port l'acord d'associació, i que es veuen amb bons ulls les especificitats que Andorra vol mantenir. En aquest sentit, el cap de Govern desitja que aquest entorn favorable també s'acompanyi des d'Andorra, i per això ha anunciat que properament mantindrà reunions amb tots els grups parlamentaris per fer-los partícips de la negociació.

Tots aquests temes també centraran la trobada prevista per aquest dimarts entre Toni Martí i Vicenç Mateu i el copríncep francès, François Hollande. Serà al Palau de l'Elisi i, igual que la mantinguda amb Vives, s'emmarca dins les trobades institucionals periòdiques amb els caps d'Estat.