Martí dóna a entendre que Alcobé continuarà en el càrrec

El cap de Govern, Toni Martí, ha donat a entendre que el ministre d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, continuarà i que, per tant, no li acceptarà la renúncia. D'aquesta manera, Martí ha manifestat que la setmana que ve hi ha "unes quantes reunions previstes i en totes elles hi seran cadascun dels ministres, sota pressió i amb insinuacions, que cada vegada en seran més". Martí ha manifestat que els membres del Govern han d'assumir les seves responsabilitats i ha demanat que es pugui "tornar a la raonabilitat dins el debat polític del país", i és més, ha convidat aquells que creguin que tenen proves concloents a "anar a la Fiscalia". I ha tornat a relacionar les informacions que han anat sorgint amb una voluntat de desgastar el Govern.