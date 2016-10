Martí diu que si el cas Mateu va 'in crescendo' "diré el que penso i assumiré la meva responsabilitat"

L'inici de la sessió de control al Govern d'aquest dimarts, després d'una curta sessió ordinària per tractar l'esmena a la totalitat al projecte de llei de l'INAF, ha estat tensa. El tema a debat era la relació laboral de la consellera general Meritxell Mateu amb BPA, i ha estat el cap de Govern, Toni Martí, l'encarregat de donar les explicacions als membres de l'oposició. Martí ha assegurat que el Govern no va tenir coneixement d'aquesta relació laboral fins que va tenir accés al sumari del cas BPA, però ha volgut defugir opinar sobre si la consellera va fer de lobbista, assegurant que és la Justícia a qui li toca aclarir el cas. Davant dels atacs de l'oposició, encapçalats pel socialdemòcrata Pere López, que ha donat a conèixer la publicació d'uns correus electrònics comprometedors, el cap de Govern ha dit que "jo no defenso res, si al final resulta que té raó, tindrà raó", i ha afegit que si es demostra el que s'ha insinuat durant el debat, "diré el que penso i assumiré la meva responsabilitat", alhora que ha convidat l'oposició a portar el cas a la fiscalia.

(Seguirà ampliació)