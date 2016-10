Martí destaca la “predisposició” de la Comissió respecte de l’acord duaner

“La Comissió està en bona predisposició per escoltar les demandes d’Andorra respecte de l’acord duaner i buscar acords i solucions.” Així ho va assegurar ahir el cap de Govern, Antoni Martí, després de les reunions que, conjuntament amb el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va mantenir a Brussel·les amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i amb el president del Consell Europeu, Donald Tusk.

Martí, que va explicar que les reunions van tenir lloc en “un ambient de comprensió mútua”, va transmetre a Jun­cker, i també posteriorment a Tusk, la voluntat d’Andorra de participar en el mercat interior i a la vegada la “necessitat” de mantenir “les nostres fran­quícies i especialment l’article 24 –el referent al tabac– per la importància que té aquest sector en l’economia del país”.

En aquesta línia, el cap de Govern, que va assegurar que no només era a Brussel·les “a defensar el que som sinó el que podem arribar a ser”, es va mostrar convençut que davant d’una demanda “raonable i raonada” es podrà trobar la solució adient per poder mantenir l’essència de l’acord duaner.

I és que, segons va explicar el cap de Govern, Juncker es va mostrar especialment sensible a valorar les especificitats que defensa el país en la negociació.

D’altra banda, Martí, que va destacar “la cordialitat” amb la qual es rep Andorra en les institucions europees i va dir que el Principat “és respectat perquè honora els seus compromisos”, va explicar que les negociacions avancen al ritme previst, tot i advertir que “cal ser constant” en els contactes amb els interlocutors europeus per mantenir les vies de diàleg.

En aquest sentit el cap de Govern, que va assegurar que la UE no té previst alentir el ritme de les negociacions, va avançar que el cap negociador de l’acord d’associació del Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE) amb Andorra, Mònaco i San Marino, Thomas Mayr-Harting, així com el cap negociador adjunt, Claude Maerten, visitaran Andorra el dilluns 24 d’octubre.

Així mateix, Martí va avançar que va convidar el president del Consell Europeu a visitar Andorra properament, invitació que Tusk va acceptar, un fet que pel cap de Govern “diu molt de les relacions entre Andorra i la Unió Europea” ja que “si tants problemes hi hagués no ens visitaria”.

D’altra banda, i pel que fa a la inclusió del país en la prellista de paradisos fiscals, Martí, que va afirmar que s’és a la llista perquè està basada en l’avaluació de l’OCDE de l’any 2013, va assegurar que “a Brussel·les no hi ha inquietud sobre la qüestió andorrana” i es va mostrar convençut que “Andorra no figurarà a la llista definitiva”.

Per la seva part, el titular d’Afers Exteriors va aprofitar l’estada a Brussel·les per reunir-se amb els representants permanents d’Espanya i França prop de la Unió Europea, Alfonso Dastis i Pierre Sellal, així com amb el director general de la DG Taxud, Stephen Quest, als quals va informar de l’avançament de l’agenda europea.