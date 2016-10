Martí aposta per una educació per a una ciutadania global a la Cimera Iberoamericana

En la seva intervenció en la reunió plenària de caps d’Estat i de Govern de la XXV Cimera Iberoamericana, Antoni Martí ha afirmat que és necessari fomentar la mobilitat i els intercanvis dels estudiants per a educar els joves en els valors universals i en la diversitat. Martí també ha expressat que les polítiques d’Educació locals han de donar resposta als reptes globals de desenvolupament d’oportunitats per a les futures generacions.

El cap de Govern, Toni Martí, ha pronunciat el seu discurs aquest dissabte davant els alts mandataris de 22 països de la comunitat iberoamericana que debaten al voltant del tema “Joventut, Emprenedoria i Educació” a la ciutat colombiana de Cartagena d’Índies. Martí ha defensat que la política exterior d’Andorra en l’àmbit multilateral es basa en els valors de l'educació. Segons el cap de Govern, l’eix fonamental de la presidència andorrana al Consell d’Europa el 2012-13 i l’acció d’Andorra dins de l’Organització de Nacions Unides ha estat l'educació i la divulgació dels valors universals.

Martí ha recordat el paper del país en fòrums multilaterals com l’Organització Internacional de la Francofonia o en la Cimera Iberoamericana. En aquest sentit ha agraït a Colòmbia haver pogut celebrar la 25a Conferència Iberoamericana de ministres d’Educació a Andorra. Martí ha desitjat molts èxits a Guatemala per l’organització del 2018 i ha agraït especialment la bona acollida de la proposta de celebrar la Cimera Iberoamericana a Andorra el 2020.

La possibilitat que Andorra esdevingui seu de la Cimera l’any 2020, també ha estat aplaudida pel primer ministre de la República de Portugal, António Costa. Durant la seva trobada Martí i Costa han comentat aspectes referents a les relacions d’ambdós països, com són la propera ratificació del Conveni de no Doble Imposició, així com la possibilitat de realitzar inversions d’empreses portugueses a Andorra. L’agenda de la negociació amb Europa també ha estat un dels aspectes tractats en la reunió.

Reunió bilateral amb Espanya i Mèxic

Antoni Martí ha pogut trobar-se en reunió bilateral amb el rei d’Espanya, Felip VI. Amb el monarca espanyol ha pogut tractar l’avançament de les negociacions d’Andorra per l’acord d’Associació amb Europa així com el procés d’obertura i homologació econòmica del Principat. Felip VI ha felicitat a Martí per la presentació de la candidatura d’Andorra per acollir la celebració de la Cimera el 2020, per la gran visibilitat que suposa aquest esdeveniment. Durant la jornada d’aquest dissabte estan previstes altres trobades bilaterals amb països com ara Mèxic.