L’obertura a Europa centra el discurs de Cap d’Any de Martí

L’acord d’associació amb la Unió Europea ha centrat gran part del discurs de Cap d’Any del cap de Govern, Toni Martí. Les virtuts de l’obertura a Europa han acaparat la pràctica totalitat del discurs, que enguany ha tingut la Farga Rossell com a escenari. Martí destacat que “Andorra té la capacitat de resoldre amb èxit una qüestió complexa com és l’acord d’associació amb la Unió Europea”. A més, també ha respost a les crítiques plantejades durant aquest any afirmant que “no deixem que les circumstàncies –o les etiquetes- defineixen allò que som”

Aquest dissabte no només es tanca l’any 2016, també s’inicia un camí “més obert, més integrat i més dinàmic”. Aquestes han estat només algunes de les paraules que ha fet servir el cap de Govern, Toni Martí, en el tradicional discurs de Cap d’Any. Un discurs emmarcat en un dels llocs més emblemàtics del país, com és la Farga Rossell. Un indret que Martí ha utilitzat com a metàfora per parlar “d’una Andorra ja passada, però de la qual en podem aprendre moltes coses”.

El discurs d’enguany ha estat lligat al procés d’acostament amb Europa vehiculat per l’acord d’associació amb la Unió Europea. Un tema que ha centrat pràcticament la totalitat del discurs i on el cap de Govern ha reconegut que “Andorra té la capacitat de resoldre amb èxit una qüestió complexa com és l’acord d’associació amb la Unió Europea”. Un aspecte que ha posat en relleu, atès que segons Martí “ens ha de permetre seguir obrint i modernitzant la nostra societat”, així com “crear nous sectors que donin oportunitats als nostres joves”. En definitiva, segons el cap de Govern “un acord equilibrat i respectuós amb el que som, que potenciï la nostra identitat i la nostra sobirania”.

D’altra banda, també ha explicat que “no deixem que les circumstàncies –o les etiquetes- defineixen allò que som” i ha apel·lat als valors “autèntics de l’andorranitat: L’esforç, la innovació i la capacitat d’adaptar-nos a l’entorn”, entre altres.Martí ha fet esment a “la capacitat dels andorrans d’innovar i anar més enllà de les fronteres”, posant l’exemple de la Farga de Moles com a baluard d’aquestes característiques.

El cap de Govern també ha posat en relleu els beneficis de la construcció d’una societat europea, que han permès al país generar “vincles de tota mena entre països, pobles i persones molt diferents. I això ens ha fet més forts, més tolerants i més solidaris”. A més, també ha comentat que en els darrers 70 anys “Andorra ha crescut i s’ha fet un país divers i obert al món donant grans oportunitats a persones vingudes d’arreu o arrelades en aquestes valls”. Martí també ha recalcat que “un país petit, com és Andorra, necessita un món obert, amb institucions justes i regles equitatives”.

Tot i això, en el seu discurs, Martí ha reconegut que “no és un camí fàcil i hem de ser capaços de corregir molts errors”. El cap de Govern també ha dedicat unes paraules a les crítiques rebudes al voltant de l’acord d’associació argumentant que“ sobre la base del proteccionisme, del tancament, del populisme, de la por a l’altre o la crispació permanent, la humanitat no ha construït mai res que sigui pròsper ni que sigui just”.

En el seu discurs, Martí també ha mostrat la seva inquietud assegurant que “molts de vosaltres -com jo mateix- veieu amb preocupació com s’opta pel proteccionisme, l’unilateralisme, com es parla d’estripar acords comercials o de tancar fronteres. Tot plegat acompanyat d’una inestabilitat política creixent”. Davant d’aquests termes, el cap de Govern ha garantit que “és important que els andorrans demostrem que aquí impera l’estabilitat i que aquí s’imposa el seny i el sentit comú”.

Martí ha aprofitat per assimilar la creació dels Comuns o el Consell de la Terra amb les institucions com les Nacions Unides o el Consell d’Europa, ja que segons el cap de Govern “allò que afecta a tots, s’ha de resoldre entre tots”. A més, també ha afirmat que “bona part dels problemes i oportunitats locals són avui també problemes i oportunitats globals”.

La seguretat i el canvi climàtic han estat dos dels eixos que ha emprat el cap de Govern per ratificar les virtuts de l’obertura del país, no només en l’àmbit europeu. Segons Martí “sense els acords de cooperació policial i una política de seguretat més enllà de les nostres fronteres seria molt difícil mantenir la tranquil·litat, un dels nostres trets d’identitat més característics”.

Pel que fa al canvi climàtic, Martí ha referenciat que es tracta d’un tema “cabdal perquè moltes famílies viuen del turisme de neu i muntanya” i ha fet referència a la necessitat de treballar conjuntament en aquest aspecte, atès que “és un problema que ens afecta a tots i s’ha de resoldre entre tots”. A més, també ha aprofitat per recordar l’acord signat a Nova York, el passat mes d’abril.

Tot i això, en el discurs de Martí no hi ha hagut cap referència a la crisi de BPA i els efectes d’aquesta.