Liberals pregunta pels “errors” en la vigència dels passaports

El grup parlamentari liberal ha presentat a Sindicatura una nova pregunta en relació amb la detecció de passaports amb incongruències en la seva validesa perquè sigui resposta per escrit per l’executiu, segons recull el darrer Butlletí del Consell General.

Concretament, la parlamentària Carine Montaner recorda que a la pàgina 2 s’indica una vigència de deu anys i, en canvi, a la pàgina 32 s’informa que el passaport té una validesa improrrogable de quatre anys, un fet que, per la consellera, “pot comportar eventuals problemes als andorrans que viatgin pel món ja que disposen d’un passaport amb dues dates de caducitat diferents”.

Davant d’aquesta situació, la consellera general liberal interpel·la l’executiu sobre si té la intenció de “tornar a tramitar els passaports que contenen aquestes errades” i, en el cas que sigui així, si el tràmit es farà de forma gratuïta per a tots aquells ciutadans que el sol·licitin.

D’altra banda, en la reunió de dilluns passat Sindicatura va acordar, a petició dels presidents dels grups liberal i mixt, Josep Pintat i Pere López, i de la consellera general de Socialdemocràcia i Progrés, Sílvia Bonet, una nova pròrroga del termini per presentar esmenes al projecte de llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, que s’acabarà el

29 de setembre vinent.

Així mateix, Sindicatura va acordar la publicació del nom de Marta Fonolleda, la persona presentada pel Govern com a directora de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), perquè sigui nomenada pel Consell General, nomenament que es votarà en la propera sessió parlamentària.

El mateix butlletí recollia també l’admissió a tràmit de l’esmena a la totalitat del projecte de llei de modificació de la Llei de l’INAF presentada pels grups liberal i mixt.