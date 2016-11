Liberals pregunta pel reglament d’intoleràncies alimentàries

El conseller general del grup parlamentari liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit va registrar a Sindicatura una demanda d’informació i una pregunta escrita relacionada amb el reglament que el Govern vol aplicar per garantir els drets de les persones amb intoleràncies alimentàries. Carles Naudi fa aquest pas després que Demòcrates per Andorra (DA) votés en contra de la presa en consideració de la proposició de llei d’informació alimentària i nutricional que el grup parlamentari liberal ha treballat durant mesos i que fins a principis d’estiu havia estat ben vista pel mateix Govern i tots els grups parlamentaris.

La pregunta escrita presentada pel conseller liberal vol saber si el ministeri ha acabat el reglament arran del qual va des­estimar tirar endavant la proposició de llei d’informació alimentària i nutricional, i també amb quantes associacions s’ha reunit el ministeri per tractar d’aquest aspecte, si el ministeri de Salut ja ha presentat al Govern aquest reglament i si, finalment, ha estat aprovat. Pel que fa a la demanda d’informació, pretén que el Govern faciliti l’esborrany del reglament que ja fa tres setmanes el ministre de Salut va exhibir per justificar el seu posicionament contrari a la proposició de llei.

Amb aquestes dues accions, Carles Naudi d’Areny-Plandolit vol saber què ha motivat “el sobtat canvi d’opinió” de l’executiu i del grup parlamentari que li dóna suport, que fins a l’estiu veia amb bons ulls la proposició de llei, i espera que “no l’hagin rebutjat només perquè l’ha presentat l’oposició”, tal com ja ha passat amb altres propostes fetes pel grup parlamentari liberal i que posteriorment, amb petits retocs estètics, han estat dutes a terme pel Govern, va destacar la formació.