Liberals i SDP lamenten que amb les reformes a l'INAF es "desandorranitzi" l'organisme

El Consell General ha debatut aquest dimarts l'esmena a la totalitat que havien presentat Socialdemocràcia i Progrés i Liberals d'Andorra al projecte de llei de modificació de la Llei de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, centrada en el fet que s'obri la porta que persones que no són andorranes formin part del consell d'administració i que només el president hagi de ser andorrà. Arguments com que s'estan "desandorranitzant" les institucions o que es tanca la porta als andorrans són alguns dels que han esgrimit Liberals i SDP, mentre que des del Partit Socialdemòcrata, Demòcrates per Andorra i el Govern s'ha defensat que es tracta de dotar aquest organisme de les persones amb les màximes competències. L'esmena ha estat tombada.

El Consell General ha debatut aquest dimarts al matí l'esmena a la totalitat presentada pels dos consellers de Socialdemocràca i Progrés, Víctor Naudi i Sílvia Bonet, i els liberals Joan Carles Camp i Judith Pallarés al projecte de llei de modificació de la Llei de l'Institut Nacional Andorrà de Finances. L'esmena feia referència, essencialment, al fet que s'aixequi la limitació actual relativa a la nacionalitat dels membres del consell d'administració. Naudi considera que la llei actual ja és prou "flexible" i que amb la modificació que es vol impulsar es tanca la porta als andorrans. Així creu que cal formar i facilitar que persones de nacionalitat andorrana formin part d'aquest organisme.

El conseller d'SDP ha qüestionat que des del Govern no es confia en persones de nacionalitat andorrana per a càrrecs de responsabilitat i en canvi s'opta per persones estrangeres que "no aporten res important", segons l'experiència que s'ha pogut tenir. El president suplent dels liberals, Jordi Gallardo, s'ha manifestat en el mateix sentit i ha lamentat que s'estiguin "desandorranitzant" les institucions i no es cregui en la gent del país. Tant des de les files demòcrates com des del PS no han compartit aquests arguments i s'ha posat en relleu que el que cal és poder comptar amb organismes competents per poder fer front als reptes del futur. Pel que fa al ministre de Finances, Jordi Cinca, ha manifestat que el que amb aquesta llei no es qüestiona és la capacitat de l'INAF, sinó que es posa sobre la taula la necessitat que estigui capacitat per poder assumir "noves responsabilitats".

Cinca ha retret a liberals i SDP que "un país no avança des de posicionaments ultraconservadors i un nacionalisme ranci", i ha considerat que l'esmena té una vocació "dilatòria". El ministre de Finances ha remarcat que aquesta llei "no tanca la porta a ningú sinó que obre el ventall de tria". Gallardo li ha respost que la crisi de BPA va demostrar que ni els organismes ni les institucions estaven "prou preparats" i que la sorpresa ha estat que la resposta és una revisió de la llei per contractar persones estrangeres. De la seva banda, Naudi ha apel·lat al fet que aquest organisme és d'ordre públic i creu que no pot estar en mans de persones que no siguin de nacionalitat andorrana.

Cinca també ha manifestat la sorpesa perquè Liberals hagi donat suport a l'esmena d'SDP però creu que és un reflex del que està succeint darrerament al Consell on hi ha grups que volen fer "un pas endavant i dos enrere" i grups que volen "fer dos passos endavant, reflexionar i fer-ne dos més endavant". L'esmena finalment ha estat rebutjada, ja que només ha comptat amb el vot favorable de Liberals i SDP.