Liberals d'Andorra encarrega al grup parlamentari una moció de censura contra el Govern

Liberals d'Andorra ha encarregat al grup parlamentari que prepari una moció de censura contra el Govern. Així ho ha anunciat aquest matí el secretari general del partit, Amadeu Rossell, al programa "Ara i Aquí", de Ràdio Nacional. Afirma que “és intolerable el seguit d'escàndols, irregularitats i reconeixement d'il·legalitats que es fan públiques dia rere dia per part de DA”. D'altra banda, Rossell nega que els liberals estiguin sotmesos als interessos dels germans Cierco.

El secretari general de Liberals d'Andorra afirma que el país no es mereix un continu d'escàndols polítics, irregularitats i que fins i tot hi hagi ministres que reconeguin haver comès il·legalitats. Rossell ha afirmat que "el grup parlamentari farà el que cregui oportú i dotarà de contingut la moció". També ha reconegut que s'estan explorant vies de diàleg amb les altres forces de l'oposició perquè se sumin a la moció.

Rossell assegura el grup parlamentari presentarà Josep Pintat com a candidat alternatiu a Antoni Martí.

Pel que fa a la crisi de BPA, ha negat que els liberals estiguin sotmesos als interessos dels germans Cierco, com s'insinua des de les files Demòcrates. "No estem a favor d'uns ni altres, volem la veritat perquè el poble s'ho mereix", ha declarat afegint que "la comissió especial (BPA) no funciona com ha de funcionar i, fins i tot diria que el Consell General no funciona com ha de funcionar", ha manifestat.

El secretari general creu que amb majoria de quinze consellers el cap de Govern no convocarà eleccions perquè s’arrisca a perdre la majoria.