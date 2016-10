Les obres de l’avinguda del Fener tindran un cost al voltant dels dos milions d’euros

El Consell de Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat aquest dimecres a la tarda l’adjudicació de les obres de renovació i embelliment de l’avinguda del Fener, per 1.986.608 euros. Les obres que s’iniciaran a finals d’aquest mes i es preveu que tinguin una durada de sis mesos, també permetran renovar la xarxa separativa d’aigües fluvials i fecals. A més, en la sessió d’aquest dimecres també s’ha aprovat per unanimitat el contracte de lloguer del Museu Carmen Thyssen Andorra, que tindrà un preu de 9.000 euros mensuals i serà finançat pel Comú, a partir del gener del 2017. “El Museu es convertirà en un atractiu pel país, no només per Escaldes-Engordany”, ha afirmat Marín. Un altre dels punts destacats de la sessió ha estat l’aprovació per unanimitat d’un nou aparcament a la zona del Clot d’Emprivat, per tal de disposar de 200 places d’aparcament, de les quals una quinzena es destinarà a caravanes. La nova zona d’estacionament prevista abans de finals d’any suposarà el tancament de l’aparcament de Nacions Unides, que es destinarà a una zona infantil.

El Comú d'Escaldes-Engordany ha aprovat per unanimitat en sessió de Consell de Comú, l'adjudicació de les obres a l'avinguda del Fener per valor d'1.986.608 euros, dels quals 1.848.040 euros els assumirà el Comú, 86.249 euros Andorra Telecom i 53.317 CAPESA. Les obres que aniran a càrrec de l'empresa de treballs públics UNITAS permetran renovar i embellir l'avinguda. La cònsol major de la parròquia, Trini Marín, ha remarcat que es tracta "d'una de les obres més importants d'aquesta legislatura", així com de "millorar un dels accessos més importants a la nostra parròquia".

Un altre dels aspectes destacats de les obres serà la renovació de la xarxa separativa d'aigües fluvials i fecals, per tal de garantir l'acompliment del pla de sanejament aprovat pel Govern. Les obres que afectaran l'avinguda del Fener i els carrers adjacents s'iniciaran a finals d'aquest mes i duraran uns sis mesos. A més, el cònsol menor, Marc Calvet, ha manifestat que les obres es duran a terme per "fases", per tal de generar els menors problemes possibles als ciutadans de la zona, tot i que també ha manifestat que es tracta d'unes obres "complexes".

Un altre dels punts rellevants de la sessió d'aquest dimecres ha estat l'aprovació per unanimitat del contracte de lloguer pel futur Museu Carmen Thyssen. La cònsol major ha destacat el gran impacte que pot aportar el museu a la parròquia i al país, ja que, a més permetrà complementar el "potencial cultural" d'Escaldes-Engordany, juntament amb el Centre d'Art i l'Artalroc.

No obstant això, la consellera del PS, Cèlia Vendrell, ha manifestat que tal com va plantejar en el seu moment es podia haver triat una ubicació diferent per instaurar el museu, com per exemple, el CIAM, un edifici que segons Vendrell "s'ha deixat caure". Tot i això, el cònsol menor ha reiterat que des de la corporació consideren que l'Hostal Valira és la ubicació "idònia" i que, en cap cas, "es va deixar caure l'edifici on està ubicat el CIAM, ja que ara se li ha donat un nou ús, amb l'Artalroc".

El lloguer del museu que estarà al voltant dels 9.000 euros mensuals l'assumirà íntegrament el Comú, un factor en el qual els tres partits polítics hi han estat d'acord, tot i que, el conseller de Liberals d'Andorra, Marc Magallón, ha manifestat que "serà difícil recuperar aquesta inversió, malgrat que la meitat de les entrades i bona part del marxandatge constaran com a ingressos pel Comú". L'inici de pagament del lloguer serà al gener del 2017 i s'espera que el museu obri les seves portes a finals del mateix mes o al febrer del 2017.

La realització d'un nou aparcament a la zona del Clot d'Emprivat ha estat un altre dels punts en l'ordre del dia del Consell de Comú. La nova zona d'estacionament disposarà de 5.600 metres quadrats i es preveu que s'hi puguin disposar unes 200 places d'aparcament, de les quals, una quinzena es destinaria a caravanes. Un gran "atractiu", segons ha destacat Magallón "perquè hi ha pocs espais al país que disposin d'aquest servei". El contracte d'arrendament serà de quatre anys i tindrà un cost al voltant dels 16.800 euros mensuals. L'obertura d'aquest nou aparcament permetrà tancar la zona d'estacionament de Nacions Unides i obrir un parc infantil en el seu lloc.

D'altra banda també s'ha presentat l'informe sobre l'estat d'execució del pressupost a data del 30 de juny. L'endeutament del Comú se situa en 24,30 milions d'euros, un 57% per sota del límit legal establert i el pressupost de la corporació per al 2016 és de 25,2 milions. A més, hi ha hagut un lleuger augment pel que fa als ingressos respecte a l'exercici anterior, de l'1,6%. Unes xifres que, segons ha destacat Marín, són "positives", ja que permeten seguir la línia de treball plantejada ara fa uns mesos.

Per últim també s'ha pres jurament a Patrick Rodríguez, com a nou director de Serveis i Infraestructures de la parròquia, una decisió que no ha satisfet la consellera del PS, ja que considera que aquest nomenament s'hauria d'haver fet per "edicte intern, amb algú que treballés a la corporació".