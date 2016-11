Les entitats ja tenen l’esborrany de la cartera de serveis socials

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va explicar ahir que la cartera de serveis socials i sociosanitaris estarà en funcionament a principis de l’any vinent. Estem parlant que en dos o tres mesos tots aquests serveis socials i sanitaris del país tindran marcat “negre sobre blanc quin és el contingut del servei, si és garantit o de concurrència, si és gratuït o de copagament, si es poden obtenir ajuts, beneficiaris, personal i titulació de qui atén el servei”, va explicar el ministre.

A més, Espot va assegurar que es contemplaran tots els serveis actuals i se n’afegiran alguns que ja estan en procés de creació com és el servei d’assessorament i subministrament de productes de suport que assessorarà les persones grans o discapacitades “en funció de la seva discapacitat”. Altres serveis nous seran la creació d’un espai de trobada per a fills de famílies que per diferents motius tenen conflictes, així com d’altres que ja tenen la prova pilot encetada com és el de l’assistent personal per a les persones amb discapacitat greu.

Espot va fer ahir aquestes declaracions després de la reunió en la qual es va constituir la Comissió de Participació de les Entitats Cíviques (COPEC). Es tracta de la comissió que preveu la llei de serveis socials i sociosanitaris aprovada al 2014 i que s’havia de desenvolupar reglamentàriament. Es tracta d’una comissió que funciona com a òrgan consultiu del Govern, i que està formada per 22 membres, 11 representants del Govern dels departaments d’afers socials, salut, educació, ocupació i treball, de la CASS i el SAAS i altres membres de diferents entitats i associacions cíviques, com AINA, Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitats, Unicef, Stop Violències, Associació de Dones d’Andorra, i Creu Roja, i el col·lectiu de LGBTIQ, entre d’altres.

Malgrat que la reunió d’ahir només va servir per lliurar el reglament que regula la Comissió i donar l’esborrany de reglament de prestacions tècniques i tecnològiques dels serveis socials i sociosanitaris, algun col·lectiu ja va fer la seva aportació per aquesta nova cartera de serveis socials. Agustina Grandvallet, presidenta de la Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), va demanar “places per a les residències concertades per a persones amb Alzheimer o amb esclerosi múltiple, perquè tinguin possibilitat de triar, ja que ara estan cobertes al Cedre, però així podrien escollir”, va puntualitzar.

El termini marcat perquè les associacions es llegeixin tot el reglament i facin les aportacions és d’un mes perquè des del ministeri que lidera Espot es té la intenció que aquesta cartera de serveis socials i sociosanitaris estigui en marxa a principis del 2017 “perquè va en benefici de tots i per la seguretat jurídica que dóna, i també per accedir a determinats serveis”, va manifestar Espot.

Per la seva banda, el gerent de la FAAD, Jacint Risco, va manifestar que aquesta cartera de serveis socials i sociosanitaris “és una document reclamat per totes les entitats perquè dóna seguretat jurídica, i ha de recollir els nostres neguits”, va dir. A més, també va recordar que a aquesta cartera va lligat el Pla Nacional d’Atenció Social i Sociosanitària que “també tirarà endavant”, va comentar Risco.

La reunió constitutiva de la COPEC també va comptar amb la presència del ministre de Salut, Carles Álvarez, la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, i el secretari d’Estat de Salut, Joan Leon, entre altres representants del Govern.