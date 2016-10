Les demandes per a la nova emissió de deute públic superen l'import disponible en més d'un 400%

El Govern ha resolt aquest dimecres una nova subhasta d'emissió de deute públic de bons que ascendeix a 100 milions d'euros i té un venciment a un any a un interès del 0,75%. El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha destacat que el nombre de peticions rebudes ha sigut "extraordinari", ja que ha superat en més d'un 400% l'import que s'oferia, arribant a sol·licitar bons per valor de 402,1 milions d'euros, de manera que s'haurà d'adjudicar de forma prorratejada. Cinca atribueix aquest èxit a la conjuntura de tipus d'interès molt baixos, al fet que sigui un producte "sòlid i de garantia" i que no tingui impacte fiscal.

