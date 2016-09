León es fixa per objectiu el pacte d’Estat per a la reforma sanitària

Joan Antoni León va jurar ahir el càrrec de secretari d’Estat de Salut amb l’objectiu d’assolir la reforma sanitària. León va assegurar que “farem tots els esforços” per aconseguir el consens amb la resta de grups. En aquest sentit va indicar que ja se’ls ha tramès un document i en les properes setmanes mantindran un seguit de reunions per recollir les impressions d’aquest text.

Així mateix va recordar que es va crear la comissió mixta entre les tres institucions implicades en la matèria, que ja ha començat a treballar. Tot plegat va remarcar que és necessari per aconseguir la perdurabilitat i la sostenibilitat del sistema sanitari al mateix temps que es garanteix la seva qualitat. León va subratllar que és molt important seguir les mesures anunciades pel ministre quan va accedir al càrrec i mantenir el calendari establert. D’ell, el cap de Govern, Antoni Martí, en va destacar dues virtuts, el consens i la mà estesa per assolir l’acord per culminar la reforma iniciada en altres legislatures i la convicció que aquesta reforma és necessària. Martí va assenyalar que aquests canvis han de perdurar més enllà d’un mandat polític.

També el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, va destacar que amb el nomenament de León l’equip directiu del ministeri ja ha està conformat. Al costat del nou secretari d’Estat, s’hi incorporarà Odile Sarroca i Cristina Santarossa, que hauran de capitanejar la reforma.

En relació al pacte d’Estat, Álvarez Marfany va assegurar que és optimista i, en el mateix sentit que León, va apuntar que no hi estalviarà esforços. El ministre va explicar que, a banda del treball amb els grups parlamentaris, ja han arrencat també les reunions amb els professionals sanitaris. La setmana que ve hi ha una nova reunió amb el Col·legi de Metges i també es mantindran contactes amb la Cambra de Comerç, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i “tots els estaments que tinguin interès a estar informats dels punts bàsics de la reforma”.

Álvarez Marfany va exposar que, tot i que aquestes trobades són informatives, qualsevol retorn que hi hagi, sempre que sigui constructiu i pugui aportar alguna cosa, es tindrà en compte. Sobre aquesta qüestió va afirmar que “si hi ha una idea positiva s’incorporarà a la reforma”, encara que va avisar que “les línies bàsiques són clares i són inamovibles”.

Preguntat per les irregularitats que es van detectar al SAAS, el ministre de Salut va explicar que en aquest moment s’està esperant un informe i que quan el Govern el tingui ja prendrà una decisió sobre com procedir.