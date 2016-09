LdA exigeix més vigilància en les festes que es fan a Encamp

Els consellers comunals d’LdA+I, Jordi Troguet i Maribel Lafoz, han tornat a qüestionar la política d’esdeveniments programats pel Comú d’Encamp després que l’Encamp nit acabés dissabte amb diversos joves atesos pels serveis d’urgències per coma etílic. Davant d’aquests fets, els consellers creuen que una vegada més “van fallar no solament l’organització de l’esdeveniment sinó també els mecanismes de vigilància i control”, que consideren clarament insuficients.

Troguet i Lafoz van lamentar que es continuen programant espectacles “sense gaire sentit, no del tot degudament orientats i sense una justificació raonable” i que no es busquen els mecanismes perquè les festes no acabin amb un consum desmesurat d’alcohol, que provoca desperfectes i brutícia per tot el poble a banda dels nocius efectes sobre la salut. “Cal començar a qüestionar-se per què sempre s’acaben associant amb l’excés de consum d’alcohol per part de menors i per què, més que enlloc, a Encamp” i començar a prendre decisions i a aplicar mesures per evitar aquest “descontrol” a les festes. “Creiem que estem arribant massa lluny i esperem no haver de lamentar incidents encara més greus que els comes etílics”, van apuntar. Els consellers també van remarcar que cal buscar el motiu pel qual els joves beuen i van assenyalar la necessitat de campanyes de prevenció a escala nacional. Per això, el conseller general Ferran Costa ha entrat una pregunta a Sindicatura per saber quins estudis té el Govern sobre el consum d’alcohol i drogues entre els més joves, quines campanyes o accions es duen a terme per a la prevenció del consum i com es pensa afrontar aquest problema.