LdA acusa la majoria d’inflar l’estalvi d’externalitzar la recollida de residus

El Comú d’Andorra la Vella va aprovar ahir, amb l’abstenció del PS i LdA, l’externalització del servei de recollida de residus urbans per 636.239 euros l’any a Pirinenca de Serveis. Es tracta d’un contracte per 8 anys i que, segons va dir el conseller David Astrié, permetrà un estalvi de 200.000 euros ja que el cost actual es xifra en 850.000 euros anuals. Aquesta decisió va comportar un enfrontament entre la majoria i l’oposició liberal, ja que el conseller Víctor Pintos va retreure a l’equip de govern haver actuat amb manca de respecte vers les minories –perquè no han pogut participar ni en el plec ni l’adjudicació–, de transparència –el procés s’ha fet amb hermetisme–, i de veracitat. Sobre aquest darrer aspecte va acusar l’equip demòcrata d’inflar la xifra del cost que suposa avui aquest servei per al Comú per aparentar un estalvi més gran i per “reforçar l’autocomplaença” de la majoria.

Així va destacar que en els 850.000 euros del cost actual hi ha imputats 200.000 euros per a amortització de maquinària. Va explicar que la partida d’amortitzacions s’ha fet en cinc anys quan normalment els contractes són de vuit i va afegir que “no és normal que en un any s’amortitzi tots els camions per igual amb el mateix import d’amortització quan la majoria d’ells són vehicles que tenen més de deu anys”. Per Pintos, l’estalvi amb l’externalització estaria “força per sota” del que diu la majoria i “podria ben bé ser de la meitat”. La cònsol major, Conxita Marsol, va destacar que la flota de camions és molt vella i que només comprar-ne dos de nous ja representa 250.000 euros. Per això va defensar que l’adjudicació beneficia la corporació i que es garanteix el treball dels assalariats per quatre anys, a banda de les condicions laborals. També va dir que el procés ha estat molt tècnic i sense participació dels polítics.

En el consell d’ahir, la cònsol major també va declarar que el 2017 ha de ser el darrer any en què es congelen les transferències del Govern i que si pel 2018 es repeteix aquesta situació s’hi mostrarà en desacord. Marsol va remarcar que durant l’any que ve cal arribar a un acord amb l’executiu sobre aquesta qüestió i va afegir que en la negociació defensarà la capitalitat. “No pot ser que els ciutadans [d’Andorra la Vella] paguin més que els altres”, va dir i va especificar que amb els tributs dels residents a la parròquia es cobreixen serveis estatals, unes manifestacions compartides per l’oposició.

Pert altra banda, el PS es va mostrar contrari al fet que el Comú inverteixi 1,3 milions d’euros en l’embelliment de la plaça que envoltarà l’edifici The Cloud. Consideren que ja ha donat molt de la seva part i que aquesta obra l’hauria d’assumir Andorra Telecom. La consellera Dolors Carmona va alertar que això anirà en detriment d’inversions en altres zones.

També ahir es va acordar cedir al Govern una parcel·la de 800m2 per a fer-hi el museu que ha d’albergar els frescos de Santa Coloma. Està ubicat al davant de l’església i Marsol espera que es pugui inaugurar a finals del 2017. A més, en la sessió es va saber que el Comú ha adquirit 400 referències de productes de Nadal que es vendran al poblet. Marsol va indicar que d’aquesta manera es vol introduir articles que no es poden trobar als comerços.

355.000 euros per a subvencions esportives

El Comú d’Andorra la Vella destinarà 355.000 euros a subvencions dels clubs i entitats esportives per al període comprès entre el juliol de 2016 i el juny de 2017. Tot i que la xifra és similar al període anterior (s’hi han invertit 2.500 euros més), la majoria de sol·licitants han percebut un increment perquè s’han registrat menys demandes i això ha fet que hi hagués més disponibilitat pressupostària. Cal tenir en compte també la desaparició del Club de Tennis Santa Coloma i que els clubs de futbol han rebut quantitats lleugerament inferiors perquè la UEFA ja subvenciona amb 391.000 euros la base. Cinc anys enrere es concedien 373.000 euros de subvenció, però des de llavors s’ha anat reduint aquesta aportació i en els darrers quatre anys la quantitat destinada a aquestes ajudes no ha patit gaires variacions, oscil·lant entre els 352.000 i els 355.000 euros.