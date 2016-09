Laurèdia en Comú, la candidatura amb més donacions per als comicis]

Les candidatures electorals dels passats comicis comunals que més van donar per pagar les campanyes electorals són Laurèdia en Comú, que es va gastar més de 25.000 euros; DA+Independents d’Andorra la Vella, que gairebé va arribar a 20.000 euros; DA d’Escaldes-Engordany, amb gairebé 15.000 euros, i DA d’Encamp, amb més de 13.000. Aquests imports són la suma de les donacions rebudes, en la seva majoria pels mateixos càrrecs electes, que se subvencionen les campanyes electorals. A aquestes sumes s’hi han d’afegir les subvencions que cada llista rep del Govern, ja que l’Estat paga a les candidatures 30 euros per cada lloc de conseller obtingut i 5 euros per cada vot aconseguit. A més hi ha una segona subvenció per despeses de funcionament.

El Tribunal de Comptes ha publicat les donacions a les candidatures de les eleccions comunals del 13 de desembre passat. No hi apareixen, per exemple, les candidatures del PS o d’altres com les dels Liberals d’Escaldes i Encamp, en què només surt una aportació mínima del cap de l’oposició, Marc Magallón, o de Jordi Troguet, respectivament, de 500 euros. Així com DA de la Massana, amb només 270 euros, donats pel conseller Albert Esteve. Les campanyes d’aquestes candidatures, però, han costat més del que apareix en aquestes donacions. Ha estat el mateix funcionament intern del partit el que paga les costes. És per això que s’explica per què altres candidatures parroquials tenen més donacions, com és el cas de Laurèdia en Comú, que a més de les aportacions dels càrrecs electes també han comptat amb donacions particulars. Aquest és el cas, per exemple, dels 9.000 euros provinents de la família Ribas.

A banda, en una altra candidatura parroquial com la de Ciutadans Compromesos (CC) apareixen com a donants només els dos cònsols amb el límit màxim que marca la llei, que és 6.000 euros. Fonts de CC de la Massana han assegurat que aquesta suma de 12.000 euros ha estat aportada per tots els candidats segons les retribucions, però que ha estat registrada pels cònsols per una qüestió pràctica. A diferència de la majoria de la Massana, que ha sumat les donacions dels candidats i les ha justificat només amb els dos cònsols, la resta de les parròquies ho han fet per separat, i és en aquest cas la cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, qui més ha donat, amb 5.000 euros, seguida de la cònsol menor d’Encamp, Esther París, que amb 4.318 euros supera amb escreix els 1.000 del cònsol major, Jordi Torres. El segueix en aquest rànquing Trini Marín, amb 4.000 euros. Josep Mandicó i Josep Àngel Mortés són els que menys donen.