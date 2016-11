L’AREB preveu un augment del 56% de les despeses de gestió

Les despeses de gestió ordinària de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) pujaran a 1.175.289 euros l’any vinent, fet que suposa un creixement del 56,1% respecte a les pressupostades per al 2016.

Així figura si més no al projecte de pressupost de l’AREB per al 2017, aprovat pel consell d’administració de l’entitat l’11 d’octubre passat i portat a tràmit parlamentari per l’executiu, uns comptes equilibrats però on la partida de despeses de personal augmenta un 91,7% i passa dels 252.865 euros del 2016 a 484.750.

Pel que fa al capítol dos, consum de béns corrents i serveis, la partida ascendeix a 385.425 euros, 303.315 dels quals es destinen a treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics, consistents en la previsió de continuïtat de diversos assessoraments.

Altres despeses destacades del projecte de pressupost de l’AREB per a l’exercici 2017 són els 303.600 euros inclosos al capítol tres, despeses financeres, corresponents als interessos de la pòlissa de crèdit atorgada pel Govern i, en el cas del capítol 9 –el corresponent als passius financer–, la quota de retorn del préstec bancari atorgat per l’executiu que puja a 3.200.000 euros.

Pel que fa als ingressos, l’AREB, i seguint les disposicions de la Llei de l’AREB que preveu que aquesta es finança exclusivament de les partides pressupostàries que cada any estableixi per al seu funcionament el pressupost del Consell General i que l’Agència rep en forma de transferència, el projecte de pressupost per al 2017 preveu uns ingressos totals de 4.373.775 euros, 873.775 dels quals corresponents a la transferència i la resta al retorn de la venda de Vall Banc.