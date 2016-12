L’Acord Monetari comporta adoptar més de 156 normes en quatre anys

Andorra haurà de transposar i implantar en els propers quatre anys més de 156 normes aprovades pel Parlament Europeu, així com un volum “significatiu” d’estàndards tècnics emesos per les autoritats de regulació i supervisió europees, principalment l’EBA (European Banking Authority) i l’ESMA (European Securities and Markets Authority).

Així es desprèn de la darrera reunió de seguiment del comitè mixt de l’Acord Monetari, i així consta en la memòria del projecte de pressupost per a l’exercici 2017 de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), organisme que tindrà un paper fonamental en aquesta tasca, motiu pel qual preveu en els comptes un increment important de les despeses per les necessitats de recursos humans i materials, així com d’assessoraments externs per donar compliment a aquestes obligacions.

I és que al marge de completar algunes transposicions de normatives previstes per a aquest 2016, en matèria de mitjans de pagament i de banca i legislació financera –qüestions relacionades amb el diner electrònica, els sistemes de garantia de dipòsits i a la comptabilitat de les entitats–, de cara a l’any vinent tocarà implantar els marcs jurídics relatius a la quarta directiva europea en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament de terrorisme i totes les regulacions derivades, i els actes jurídics i les normes sobre la prevenció de frau i falsificació de moneda, així com la signatura d’un acord de cooperació amb l’Europol. Pel que fa a la banca i a la legislació financera, s’haurà de transposar normativa relativa a l’accés de les entitats de crèdit i el seu exercici (CRDIV i CRR), sobre la solvència i l’adequació del capital de les empreses d’inversió i de les entitats de crèdit i sobre el model de supervisió del sistema financer de la Unió Europea.

De cara al 2018 s’haurà de treballar sobre l’accés a l’activitat de les empreses de serveis d’inversió i sobre la protecció de l’inversor; sobre el sanejament i liquidació de les entitats de crèdits; sobre mitjans de pagament (serveis de pagament en el mercat interior i pagaments transfronterers i transaccions); sobre els acords de garantia financera i sobre la fermesa de la liquidació en els sistemes de pagaments i liquidació de valors, així com sobre la supervisió complementària dels conglomerats financers. També per al mateix any caldrà adaptar les regulacions relatives a les obligacions en matèria de publicitat de documents comptables de les sucursals, sobre l’abús de mercat i sobre els complements vinculats a la implantació de CRDIV i CRR.

Ja el 2019 s’hauria de transposar i implantar els marcs regulatoris sobre els sistemes d’indemnització dels inversors i sobre la fermesa de la liquidació en els sistemes de pagaments i de liquidació derivats (EMIR), mentre que el 2020 seria el torn dels marcs sobre la millora de la liquidació de valors en la UE i dipositaris centrals de valors i sobre MiFID II.

Increment pressupostari

Per fer front a tota aquesta tasca, i tenint en compte que, com s’afirma en la memòria del projecte de pressupost per al 2017, “l’equip humà que té l’INAF és insuficient per poder assolir amb èxit” els reptes que el sistema financer andorrà té al davant a curt i mitjà termini, el projecte de pressupost preveu un increment de les despeses del 24,74%, que passen dels 3.416.650 euros pressupostats el 2016 als 4.262.040 euros previstos per al 2017.

D’aquesta manera, i al marge de considerar la partida de remuneracions al consell d’administració com un crèdit ampliable dins el pressupost, els comptes per a l’any vinent preveuen un increment de les despeses de personal, que ascendeixen a 2.033.840 euros, d’un 7,17%. També creix, en aquest cas en un 7,46%, la partida de personal contractual, que puja a 1.584.000 euros. Aquests increments es justifiquen en la necessitat d’incorporar personal per completar l’equip directiu de l’INAF, així com per la incorporació “de com a mínim” quatre persones a l’equip tècnic amb “una experiència d’entre tres i cinc anys en matèria de supervisió i regulació del sistema financer en l’entorn de la Unió Europea”, i també per

la incorporació d’un tècnic comptable.

Així mateix, i al marge d’un increment del 29,11% de la partida d’inversions, que ascendeix a 887.150 euros –bàsicament per a les aplicacions informàtiques necessàries per poder dur a terme tota la tasca prevista–, el projecte de pressupost de l’Institut Nacional Andorrà de Finances per al 2017 preveu un increment del 66,67% de la partida corresponent als treballs realitzats per altres empreses. Aquesta partida passa dels 900.000 euros pressupostats el 2016 a 1,5 milions previstos per a l’any vinent, com a conseqüència no només dels assessoraments externs necessaris per a la transposició i implantació de les diferents normatives europees, sinó també per fer front als honoraris dels advocats externs que defensen l’INAF en les diferents demandes vinculades al cas de Banca Privada d’Andorra que s’han presentat contra l’entitat i que, segons s’assegura en la memòria que acompanya el projecte de pressupost, “es preveu que s’allargaran en els propers exercicis i seguiran tenint un impacte important durant el 2017”.

Precisament, aquesta partida relativa als treballs realitzats per empreses s’ha considerat també com a crèdit ampliable en previsió que la despesa pugui acabar sent més gran de la inicialment pressupostada.

D’altra banda, els comptes de l’INAF per a l’any vinent, que no preveuen cap partida vinculada amb l’emissió d’euros andorrans ni amb la implantació directa a l’INAF dels centres nacionals d’anàlisi de monedes i bitllets d’euros, no incorporen cap despesa en relació amb la posada en funcionament dels recursos humans i mitjans necessaris perquè l’entitat pogués assumir la delegació de la funció de Tresor de l’Estat, una possibilitat que sí que preveu l’article 4 de la Llei de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.