La Uifand fa marxa enrere i emet una nova alerta menys contundent

Si dimarts la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) emetia un comunicat tècnic (CT-09/2016) en relació amb les operacions que estarien portant a terme diversos agents concernits “amb la finalitat d’evitar o posposar l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal”, que podrien arribar a ser constitutives de delicte, ahir, i després de retirar el primer comunicat de la seva pàgina web, la Uifand feia pública una segona nota (CT-10/2016) que anul·lava la primera i rebaixava ostensiblement el to de les afirmacions que s’hi feien.

I és que si en el primer comunicat, tal com va informar ahir aquest rotatiu, s’afirmava amb contundència que “s’ha detectat que hi ha subjectes obligats del país que estan planificant, assistint, executant, facilitant o participant de qualsevol altra manera en operacions comercials, societàries, immobiliàries, financeres o altres” per evitar o posposar aquest intercanvi, en la nota d’ahir s’alertava de l’existència d’aquest risc però ja no es parlava que aquestes pràctiques tinguin lloc.

La segona versió elimina també la referència al fet que l’origen dels fons als quals estan vinculades aquestes activitats respongui a “irregularitats fiscals foranes”, com sí que s’apuntava en el comunicat de dimarts.

Tot i el maquillatge de l’explicació inicial de la nota, “forçat per la reacció airada dels subjectes obligats”, segons les fonts consultades, la Uifand sí que manté intactes els cinc punts posteriors. Així, es manté el recordatori als subjectes obligats –bàsicament entitats financeres, advocats i altres prestadors de serveis de societats, agents immobiliaris i notaris– que aquestes operacions destinades a evitar o posposar l’intercanvi automàtic “tenen un risc elevat de blanqueig”, i se’ls demana que apliquin “mesures de diligència deguda reforçada pel que fa a l’origen dels fons i el seu beneficiari efectiu”.

També es manté, en cas que la identificació dels clients i beneficiaris o la informació en relació amb l’operació presentin dubtes, la demanda que no tirin endavant l’operació i que valorin “la transmissió d’una declaració de sospita” a la Uifand, així com que estableixin les mesures oportunes per controlar l’acció dels seus empleats. Finalment, i en el cas dels comerciants d’articles de gran valor –els joiers–, també es manté l’afirmació que “s’ha detectat un increment de la venda de productes com lingots d’or i diamants tallats, que es caracteritzen per tenir una liquiditat certament elevada i un valor relativament estable”, i per tant també manté la recomanació d’aplicar les mesures de diligència deguda reforçada, ja que els criminals podrien mirar de blanquejar els seus fons a través de la compra d’aquests productes.

El Govern no té indicis que s’actuï fora de la llei

Des de l’executiu, el ministre de Finances, Jordi Cinca, que va circumscriure la nota a la tasca preventiva que ha de fer el supervisor, va assegurar que no hi ha “cap raó per pensar que els operadors estiguin operant al marge de la llei”.

En aquest sentit, el ministre va assegurar que els creixements registrats en alguns sectors, com per exemple l’immobiliari o el de la joieria, no són tan significatius per poder-los associar a les pràctiques constatades en el primer comunicat de la Uifand.