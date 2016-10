La societat d’Alcobé, administrada per un membre del consell de l’INAF

Al marge de reconèixer que durant un any i mig va simultaniejar el seu càrrec ministerial a l’executiu d’Antoni Martí amb tasques professionals remunerades a Banca Privada d’Andorra (BPA), un fet contrari a les disposicions de l’article 4.5 de la Llei del Govern, el ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, va explicar en la seva compareixença pública del 13 d’octubre passat que havia retirat diners de BPA després de la intervenció però que els havia restituït, si bé va obviar alguns detalls i no va donar totes les explicacions.

I és que el ministre, que va assegurar que no va conèixer l’existència de la nota del FinCEN fins al 9 de març del 2015, va reconèixer que els dies 12 i 13 de març va portar a terme una retirada d’efectiu del seu compte personal de 25.000 euros, i de 108.000 euros d’un compte d’una societat d’inversions que compartia amb un altre soci, uns diners que, sempre segons les explicacions donades per Alcobé, s’haurien restituït entre els dies 16 –quan l’INAF, que havia intervingut el banc, va aplicar les restriccions de retirada d’efectiu– i 18 de març.

No obstant, el titular d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions va obviar en el tan lloat “acte de transparència”, com va qualificar l’endemà mateix Demòcrates per Andorra la compareixença del ministre, donar cap detall sobre la societat de què parlava, que en cas d’haver-se conegut segur que hauria generat noves preguntes entre els presents a la compareixença.

I és que l’empresa en qüestió, segons ha pogut saber aquest rotatiu, és Inversions Alcobé Casal SLU, IAC SLU, segons l’anagrama que figura al Registre de Societats, on va ser inscrita en data 21 d’octubre del 2004. La societat, domiciliada a Canillo, es va constituir amb un capital social de 3.000 euros i al registre hi figuren dos socis fundadors, amb la meitat de les accions cadascun. D’una banda, el ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions i, de l’altra, Marc Casal Tomàs, conseller major del Comú de Canillo i president de la comissió de Finances i Administració de la corporació parroquial, i fill del membre del consell d’administració de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) Josep Casal Casal.

Els detalls sobre la societat a través del compte de la qual Alcobé va retirar 108.000 euros de l’entitat ja intervinguda per l’INAF i que el ministre va obviar en la seva compareixença no acaben, però, aquí. I és que, segons es pot comprovar en el Registre de Societats, Inversions Alcobé Casal SLU, que com a activitat mercantil té declarada promoció, construcció i immobiliària per compte propi, té com a administrador únic des de l’11 d’octubre del 2012 Josep Casal Casal, membre del consell d’administració de l’INAF.

Aquesta informació, obviada per Alcobé en la seva compareixença, planteja dubtes sobre la restitució dels diners que es van treure de l’entitat intervinguda, en el sentit de si realment es va tractar d’una iniciativa pròpia del titular d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions o si en canvi va ser motivada per un suggeriment de l’administrador únic de la societat i membre de l’INAF. De fet, segons van apuntar diverses fonts consultades per aquest rotatiu, tant en aquest cas del ministre Alcobé com en el cas dels diners que va retirar el titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, els diners haurien acabat novament a Banca Privada d’Andorra ja que des de l’Institut Nacional Andorrà de Finances es va obligar les entitats bancàries que havien rebut fons procedents del banc intervingut a tirar enrere totes les operacions dels clients, fossin ministres o no.