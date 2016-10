La Policia podrà intervenir directament en casos d'assetjament escolar

La Policia podrà "actuar directament", a instàncies del centre educatiu, en situacions d'assetjament escolar "greu" a un alumne. Un "equip d'intervenció", format per representants de la comunitat educativa, estudiarà cada cas a partir d'uns protocols d'actuació i de situacions "objectivades" recollides en el decret de prevenció i tractament de l'assetjament a les escoles del Principat. El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha explicat aquest dimarts les novetats que incorpora el decret, que entra en vigor aquest dimecres.

La intervenció institucional contra l'assetjament escolar a les aules es remunta al 2011, quan la Comissió Legislativa d'Educació va encomanar al Govern un protocol relacionat amb aquest problema, que va entrar en funcionament el curs 2012-2013. La segona versió del protocol es va implementar el 2014-2015. El present decret, aprovat pel Consell General la setmana passada i que entrarà en vigor aquest dimecres, "permet donar més força i entitat jurídica a les polítiques del Govern contra aquest tipus de situacions", ha explicat aquest dimarts el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover.

Dels disset articles del decret destaca la definició d'assetjament escolar, com a conducta de persecució física o psicològica a un alumne, i la identificació dels actors associats amb l'assetjament: l'agressor, la víctima i l'espectador, "que per la seva inactivitat, sovint reforça el procés d'assetjament i el fa còmplice", ha explicat Jover.

El decret incorpora els diversos tipus d'assetjament: verbal, exclusió social i ciberassetjament. I involucra tota la comunitat educativa en la detecció de casos. "Tothom està obligat a comunicar a l'equip directiu del centre aquestes situacions o sospites", ha dit Jover. Un "equip d'intervenció" del mateix centre recopilarà informació per, a partir d'unes situacions definides per intentar objectivar les causes, confirmar o descartar cada cas. Una de les novetats que incorpora el decret, i que no recollia l'anterior protocol, és que "depenent de la gravetat del cas es podrà informar directament la Policia", ha manifestat el ministre.

Les dades que ha recollit el Govern mostren un descens dels casos d'assetjament a les aules andorranes: de 9 casos el curs 2014-2015 a 5, el curs passat. Malgrat la millora, des del Ministeri no abaixen la guàrdia i asseguren que "si el proper any repunten els casos, com a mínim, amb el decret tindrem un millor diagnòstic i una millor detecció de casos d'assetjament".