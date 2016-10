La plataforma sindical insisteix que Jordi Alcobé ha de sortir del Govern

La Plataforma Sindical torna a demanar la dimissió del ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé. En un escrit fet públic, el col·lectiu de funcionaris es manifesten indignats perquè el ministre continuï exercint el seu càrrec, qüestionen la credibilitat que tindrà en la negociació de la Llei de la funció pública amb els funcionaris i insisteixen al cap del Govern perquè accepti la dimissió oferta fa unes setmanes per Alcobé.

La Plataforma Sindical es mostra preocupada pels “últims esdeveniments que han implicat membres del Govern i del Consell General i que, al nostre parer, malmeten la imatge d’Andorra al país i en l’àmbit internacional”. Els treballadors de la funció pública diuen que “davant de l’evident prova que un ministre ha infringit una llei, continua exercint el càrrec com si no hagués passat res i és, a més, confirmat pel mateix cap de Govern”. Critiquen a més que Alcobé, després que tots els sindicats de l’administració pública hagin demanat la seva dimissió, “eludeix la qüestió i respon que la relació amb els sindicats és cordial i que té plena capacitat per dur a terme la reforma de la Llei de la funció pública, i assegura que els esmentats sindicats continuaran col·laborant amb ell i participaran en l’esmentada llei”.

Segons la Plataforma, el que fa quan demana la dimissió d’Alcobé és “denunciar fets que al nostre parer no haurien de quedar impunes”, diu el comunicat. A més es qüestionen com una persona que “no respecta la norma (...) pot pretendre impulsar una reforma legislativa d’aquesta envergadura”. Els representants dels treballadors demanen “quina credibilitat tindrà en el moment de negociar quina o quines han de ser les sancions dels funcionaris que infringeixin la normativa”.

Finalment la Plataforma de Funcionaris insisteix “prop del cap de Govern perquè accepti la dimissió oferta fa unes setmanes pel seu ministre i posi fi a una situació que ni els sindicats ni els treballadors de la funció pública entenen”, expliquen.