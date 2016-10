La Plataforma Sindical insisteix que Alcobé ha de dimitir

La Plataforma de Funcionaris ha tornat avui a insistir en un comunicat perquè el cap de Govern, Antoni Martí, accepti la dimissió oferta fa unes setmanes pel ministre d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé. Els sindicats afirmen que continuen preocupats pels "últims esdeveniments" que, segons afirmen, malmeten la imatge del país a nivell nacional i internacional. "Com no estar indignats quan, davant de l’evident prova que un ministre ha infringit una llei (en aquest cas l’article 4.5 de la Llei de Govern), aquest continua ostentant el seu càrrec com si no hagués passat res i sigui, a més, confirmat pel propi cap de govern! Com no estar indignats i preocupats quan aquest mateix ministre, davant d’una demanda de dimissió duta a terme per part de tots els sindicats de l’Administració Pública, eludeix el tema i respon que la relació amb els sindicats és cordial, que té plena capacitat per dur a terme la reforma de la Llei de la Funció Pública, i assegura que els esmentats sindicats continuaran col·laborant amb ell i participaran de l’esmentada!", es pot llegir al comunicat fet públic aquest matí.

(S'ampliarà la informació)