La majoria ha rebut una oferta d'uns inversors privats per a Saetde però l'ha rebutjat

El cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, ha manifestat que van rebre una oferta per les accions que el Comú d'Encamp té de Saetde i que aquesta oferta es va rebutjar ja que des de la majoria volen tancar primer l'assumpte de l'acord d'intencions amb Saetde per posteriorment entrar a valorar aquesta oferta. Així ho ha manifestat a preguntes de l'oposició sobre la situació de les negociacions al voltant de l'acord d'intencions.

Així, ha estat la consellera de Liberals + Independents, Maribel Lafoz, la que ha posat sobre la taula la qüestió ja que ha explicat que els havien arribat rumors sobre aquesta oferta i també sobre possibles dificultats de Pas-Grau Internacional. Sobre la darrera qüestió el cònsol major ha manifestat que ho desconeixia però que les auditories de comptes de l'any passat són favorables i, per tant, això no s'adiria amb les suposades dificultats i, pel que fa a la primera pregunta ha respost que efectivament havien rebut la visita d'uns inversors estrangers que interessats a adquirir les accions que estan en mans del Comú. Ha continuat manifestant que aquesta oferta es va rebutjar tenint en compte que ara com ara hi ha sobre la taula l'acord d'intencions amb i això suposaria "obrir dos melons quan ja tens problemes amb un". Ha manifestat, a més, que el preu que es paguin per aquestes accions anirà lligat a aquest acord, ja que per exemple l'extensió de la concessió pot ser més gran i, per tant, això s'ha de tenir en compte. A més, ha remarcat que ells no portaven al programa aquesta venda d'accions i, per aquest motiu creuen que en cas que es considerés aquesta oferta s'hauria d'informar el poble "que haurà de decidir" per la qual cosa caldria fer "reunions de poble" o fins i tot "fer una consulta popular". Quant a l'acord d'intencions, ha dit que encara s'està a l'espera del document que Saetde està fent sobre si Concòrdia forma part de la concessió, una qüestió que la societat defensa.

Lafoz ha lamentat que tenint "uns suposats inversors que podrien fer una proposta que podria haver desencallat el problema" això no s'hagi valorat la qual cosa fa que estigui "decebuda". En aquest sentit, creu que a partir d'aquesta oferta es podria haver treballat per solventar una qüestió que creu que està "enquistada". També ha lamentat que encara no hi hagi cap novetat sobre l'acord d'intencions.

Per la seva banda, des del Partit Socialdemòcrata + Independents Pere Marsenyach ha manifestat que donen suport a la majoria en el rebuig d'aquesta oferta ja que creuen que primer cal tancar l'acord d'intencions. D'aquesta manera, ha apel·lat a la "prudència". També ha lamentat que el procés estigui ara bloquejant i les inversions que estaven prevists al Pas de la Casa no s'estiguin fent.

D'altra banda, el Comú d'Encamp ha aprovat aquest dijous amb els vots en contra de l'oposició un pressupost de 28.733.749 euros equilibrat entre ingressos i despeses i que preveu una inversió real de 5,6 milions d'euros, un 6,66% més que l'exercici anterior. Entre els projectes als quals es destinarà aquesta inversió, el cònsol major, Jordi Torres, ha esmentat el passeig de Mojácar, l'arranjament del carrer Sant Jordi i la guarderia del Pas de la Casa, el manteniment dels centres esportius i l'accés al Centre Residencial en Alçada Medicoesportiu d'Andorra (CRAMEA).

Es tracta, segons ha manifestat Torres d'un pressupost ambiciós i del qual se'n veuran els fruits en els pròxims anys. L'oposició, en canvi, considera que és al contrari i que és fruit de la manca d'inversió dels darrers anys, per la qual cosa les diferents partides s'han de destinar a "manteniment", tal com ha manifestat el conseller de Liberals + Independents, Jordi Troguet. De fet, la seva companya de files, Maribel Lafoz, ha manifestat que la gent els fa arribar la impressió que Encamp és "una parròquia morta" i que el pressupost no aporta millores en aquest sentit. Especialment crític ha estat el conseller del Partit Socialdemòcrata + Independents Joan Sans, que els ha qualificat com els "pressupostos d'una parròquia trista i estancada" ha lamentat que no serveixin per millorar "la qualitat de vida" dels ciutadans. També creu que es tracta d'un pressupost que segueix la línia dels anteriors i que no dibuixa una estratègia de futur. Així ha dit que sembla que es busqui "reduir l'endeutament a tot drap però sense projecte". També ha lamentat que no es dinamitzi la parròquia a la qual cosa el cònsol ha respost que es treballa en un pla de dinamització.

També ha generat un intens debat l'aprovació dels preus públics, les taxes i els impostos de cara a l'any que ve, especialment pel que fa al fet que el cost de Àrea Jovent passi de 235 euros el curs a 35 euros al mes. Sans ha lamentat que siguin uns increments "aleatoris" i que perjudiqui els infants i joves de la parròquia i que l'argument que hagi donat Torres hagi estat que d'aquesta manera el Comú tendeix a unificar aquest preu amb el que es dóna en altres parròquies, que, ha dit, és de 76 euros al mes. Sans ha negat aquest argument manifestant que és "fals i mentida perquè la realitat de cada parròquia és diferent i, ha afegit que el que ingressarà de més el Comú és molt poc, "4.000 euros", en comparació a l'impacte que això pot suposar per a algunes famílies. Des de Liberals han destacat que aquest increment s'hauria d'haver fet progressivament. Torres ha defensat, a més, que els preus de l'Àrea Jovent no s'havien "tocat" en els darrers dos anys i ha concretat que també s'incrementarà un 5% el consum d'aigua i un 20% la quota de servei per situar també la parròquia en la "banda mitjana" de la resta de corporacions. S'incrementen també les quotes als complexos esportius entre un 5 i un 10% i els aparcaments i la zona blava i verda un 15% de mitjana, tot i que el cònsol major ha defensat aquesta mesura destacant que de manera paral·lela es posa en marxa la targeta d'aparcament que suposarà reduccions de fins al 50%.

Organigrama

La sessió de Consell de Comú ha servit també per aprovar el nou organigrama funcional i l'estructura organitzativa, un treball que la majoria havia dit que estaria sobre la taula abans de finals d'any, tal com ha manifestat Torres, defensant que ha estat una tasca feta "amb responsabilitat i respecte al principal actiu" de la corporació "les persones". Es crea una estructura més "moderna i àgil" i concreta les funcions de cada departament. Torres també ha remarcat el fet que es doni "sortida" als eventuals ja que es consolidaran 31 places, de les 50 que ara com ara estan ocupades per personal d'aquest tipus. El cònsol ha conclòs que es tractarà d'un organigrama viu i ha "estès la mà" a l'oposició per treballar en les modificacions que es puguin derivar d'aquest treball. Els grups de l'oposició, però, han posat en relleu que aquest organigrama "difereix ben poc de la realitat", segons Lafoz que ha remarcat que l'oportunitat per "reestructurar millor" el Comú "s'ha perdut". De la seva banda, Sans ha lamentat que no es tracti d'un organigrama "de futur" que no hi hagi "una reflexió al darrere".