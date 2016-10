La comissió dels ‘papers de Panamà’ proposa la compareixença de Cinca

No està tancat però tot apunta que el ministre de Finances, Jordi Cinca, haurà de comparèixer al Parlament Europeu per donar explicacions sobre la seva relació amb els papers de Panamà. Així ho confirmen diversos eurodiputats consultats pel BonDia, que expliquen que s’està estudiant la seva compareixença per al 21 de març de l’any vinent, malgrat que deixen clar que l’agenda encara no està tancada per la comissió PANA del Parlament Europeu (comissió d’investigació encarregada d’examinar les al·legacions d’infracció i de mala administració en l’aplicació del dret de la unió en relació amb el blanqueig de capitals i l’evasió fiscal, o més popularment coneguda com a comissió dels papers de Panamà).

Aquest és el cas de Fabio de Masi, eurodiputat alemany del Grup Confederal de l’Esquerra Unitària Europea i que és vicepresident de la comissió PANA: “Alguns grups polítics del Parlament Europeu han suggerit escoltar el ministre de Finances d’Andorra.” Segons el mateix polític alemany, malgrat que la compareixença inicialment “es faria en el context de la política fiscal d’Andorra i la cooperació en matèria fiscal i l’intercanvi automàtic d’informació entre Andorra i la UE”, també avança que hi ha europarlamentaris que “individualment sens dubte podrien apel·lar al senyor Cinca en la seva participació personal en una empresa pantalla”, però això, “al meu entendre, és d’un temps relativament enrere abans que fos ministre i ell mateix ho ha fet públic”, afegeix.

Per la seva banda, la també vicepresidenta de la comissió PANA, Ana Maria Gomes, del Grup de l’Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates, assenyala que “pel que fa a la inclusió d’Andorra en el programa d’investigació de la comissió PANA del Parlament Europeu, i en particular la vinguda del senyor Jordi Cinca, puc confirmar que és a la llista de propostes”. Igual que De Masi, l’europarlamentària portuguesa remarca que “encara no hi ha una decisió que confirmi l’audiència en el programa d’Andorra o fins i tot la participació del senyor Jordi Cinca”.

En concret, la participació de Cinca s’estudia en una compareixença que porta per nom “Hearing with the ministers or representatives from jurisdictions that are considered as tax havens by the EU (the EU list is expected by the end of 2016)”, és a dir, estaria agrupat amb els ministres dels països considerats paradisos fiscals per la Unió Europea i on “es fa referència a la participació de Cinca en els papers de Panamà”, segons assenyalen des del gabinet de l’eurodiputat català del Grup dels Verds/Aliança Lliure Europea, Ernest Urtasun. Malgrat la nomenclatura de la compareixença, aquesta no s’hauria d’interpretar com un senyal que la UE acabi incloent Andorra a la llista definitiva de paradisos fiscals. En aquest sentit, les compareixences estan agrupades segons diferents temes i s’hauria buscat el debat on la presència de Cinca pot adequar-se més ja que la resta de compareixences seran amb estats membres i càrrecs de la UE, on seria injustificada la seva participació: “Lamentablement, el Parlament no tenim més informació sobre els avenços que la comissió està fent en la llista de paradisos fiscals, ja que no participa en el procés de confecció d’aquesta llista”, ressenya Urtasun.

De moment, el calendari de compareixences ha estat acordat únicament fins a la reunió prevista per al dia 6 de març i, malgrat que la presència de Cinca està sobre la taula, formalment no ha estat discutida entre els coordinadors de la comissió PANA. En aquest sentit s’expressa el president d’aquesta, l’eurodiputat alemany del Grup del Partit Popular Europeu, Werner Langen: “No hi ha una llista definitiva de les persones que convidarem, ja que això continua sent objecte de debat. Encara no s’han pres decisions.”

L’agenda confeccionada per la comissió dels papers de Panamà preveu compareixences de polítics de renom, grans bancs internacionals, bufets d’advocats, experts fiscals i missions diplomàtiques en territoris considerats paradisos fiscals.