Interior treballa amb la intenció d'incorporar un bomber metge en un "futur pròxim"

"En un futur pròxim" el Cos de Bombers podria comptar amb un metge bomber, aquesta és la voluntat del Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior, tal com ha posat en relleu el ministre, Xavier Espot, en la inauguració de les XXVI Jornades de sanitaris bombers d'Espanya que han arrencat aquest dijous al Principat.

Aquest metge bomber vindria a completar la secció sanitària dels Bombers que ara com ara compta amb tres efectius infermers i als quals aviat s'hi afegiran altres tres més que s'estan formant en infermeria, tal com ha explicat el director adjunt del cos, Jordi Farré. D'aquesta manera s'espera poder donar "una resposta integrada" tots els dies de l'any amb un infermer en totes les actuacions sanitàries que es fan des dels Bombers. De fet, Farré ha afegit que el fet que hi intervingui en aquests serveis un infermer és "un plus" i que en temporada alta o quan hi ha rescats de muntanya és important que hi pugui haver un efectiu de guàrdia per poder-hi actuar.

El director adjunt del cos de salvament ha recordat que els serveis sanitaris representen el 80% del volum de feina, unes tasques que s'han vist incrementades des que es van fer els canvis en el sistema de transport sanitari, que va suposar que assumissin els trasllats sanitaris urgents no medicalitzats, el que representa uns 3.000 serveis més a l'any respecte dels que es feien abans dels canvis.

Amb els efectius que té actualment el cos, segons Farré, es pot anar assumint aquesta feina. "El número ara és adequat per desenvolupar la tasca" que tenen encomanada, si bé ha remarcat que cal anar pensant en les baixes que es puguin donar per jubilacions.

De la seva banda, Espot ha posat en relleu en el seu discurs d'inauguració de les jornades que la secció sanitària suposa "un valor afegit" per als Bombers i que des del Ministeri s'és conscient que cal dotar-la dels recursos necessaris. Per això, ha manifestat, a banda dels efectius humans també s'hi han incorporat dues ambulàncies.

Els Bombers d'Andorra tenen un contacte habitual amb l'associació espanyola de bombers sanitaris i arran d'això va sorgir la iniciativa de fer les XXVI jornades al Principat. Al llarg de tres dies, els diferents participants compartiran experiències, tal com ha comentat Farré.