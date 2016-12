Inaugurat el CAP de la Massana, que atén una seixantena d'usuaris diaris

El cap de Govern, Toni Martí, juntament amb el cònsol major de la Massana, David Baró, han inaugurat oficialment aquest dilluns al migdia les instal·lacions del Centre d'Atenció Primària (CAP), de la Massana, que s'ubica a la planta baixa de l'edifici Els Arcs. Tal com ha destacat el mateix Martí, aquesta instal·lació atén una seixantena d'usuaris al dia, dels quals el 12% són visites que es fan a domicili. Baró, per la seva part, ha agraït al Govern la inversió de 267.000 euros per fer realitat el CAP, i el fet que amb el nou espai, com que és de titularitat del Comú, deixen de pagar uns 30.000 euros de lloguer anuals, els quals "podem traspassar a més inversió per a la parròquia". Finalment, el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, ha assegurat que amb aquesta inauguració "queden resoltes" les necessitats d'atenció primària al país.

Fa ja mesos que està en funcionament, però aquest dilluns a matí s'ha inaugurat de manera oficial el Centre d'Atenció Primària de la Massana, ubicat a la planta baixa de l'edifici Els Arcs, de titularitat comunal. El centre atén una seixantena d'usuaris diaris, ha informat el cap de Govern, dels quals el 12% són visites que els professionals fan al domicili dels pacients.

Tant el cap de Govern com el cònsol major de la Massana, David Baró, han destacat la millora que representa la nova instal·lació, també pensant en termes econòmics ja que permet deixar de pagar un lloguer d'uns 30.000 euros anuals. Aquests diners "els podem traspassar a més inversió per a la parròquia", ha defensat el cònsol. Baró ha agraït al Govern que no posés cap trava a fer la inversió quan el Comú els ho va proposar, pels volts del 2012. En total el cost ascendeix a més de 267.000 euros. El cònsol ha afegit que els pacients "estan contents, per l'espai però també pel tracte" que reben.

Aprofitant la inauguració del CAP, Martí també ha volgut destacar la bona sintonia que hi ha en l'actualitat amb els set comuns, malgrat poder tenir "diferències ideològiques". "Si d'alguna cosa estic content d'aquests últims cinc anys és que no s'han mirat colors polítics a l'hora de fer inversions, s'ha tirat per un criteri d'utilitat", ha refermat, recordant que ell ja ha inaugurat centres d'atenció primària a Ordino, Andorra la Vella i Sant Julià, abans del de la Massana. I mantindrà l'objectivitat fins que acabi el mandat, ha afegit.

L'acte d'inauguració ha estat replet de personalitats de tots els colors polítics, tal com ha destacat el propi Martí. També hi eren els ministres d'Ordenament Territorial i de Salut, Jordi Torres i Carles Álvarez Marfany, respectivament. Marfany ha assegurat que amb aquesta inauguració "queden resoltes" les necessitats d'atenció primària del país. També ha volgut destacar la importància d'aquest servei, perquè és "una de les portes d'entrada a l'assistència sanitària".

El nou ministre, molt aviat

En acabar la inauguració, Martí ha informat que "molt aviat" podrà anunciar el nom del nou ministre de Funció Pública, en substitució de Jordi Alcobé, que va dimitir a principis de novembre. Ara mateix s'està anant "amb més presses que pauses" per acabar de trobar el perfil idoni, ha afegit.