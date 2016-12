Govern confia que l’estació de busos ja sigui operativa a finals de gener

Malgrat que la previsió inicial era que l’Estació Nacional d’Autobusos ja pogués estar en funcionament aquestes festes de Nadal, no serà fins a final del gener vinent que la infraestructura començarà a donar servei.

Així ho va explicar ahir el titular de Finances i portaveu de l’executiu, Jordi Cinca, que no es va atrevir però a donar una data concreta perquè l’estació pugui començar a operar.

El ministre va atribuir la demora en la posada en marxa de la nova infraestructura al “retard” en l’arribada del material necessari perquè la societat adjudicatària de la gestió de l’Estació Nacional d’Autobusos pugui iniciar-ne l’explotació amb garanties de bon funcionament.

D’altra banda, i com és habitual en els darrers consells de ministres de l’any, l’executiu va donar el vistiplau a tota una sèrie d’adjudicacions, segons va explicar Cinca, que va destacar però només les més significatives. Entre aquestes hi ha l’adjudicació dels treballs per a millores hidràuliques al riu de Montaup, a Canillo, i al riu de l’Escobet, a la conca dels rius d’Aixirivall i Llumeneres a Sant Julià, que sumen entre totes dues més de mig milió d’euros.

En el cas del riu de Montaup, els treballs, adjudicats a Treballs Públics La Coma per un import de 420.018,74 euros, preveuen eixamplar l’amplada del riu, davant la part baixa de les escoles, a fi de millorar significativament el pas de l’aigua per sota el pont, i per tant fer minvar el risc de desbordament aigües avall.

La millora a la conca del riu de l’Escobet, adjudicada a l’empresa Desplom per 116.282 euros, permetrà la retenció dels sediments més grossos que puguin baixar pel riu per evitar desbordaments.

Així mateix, el Govern va acordar també adjudicar els treballs de la primera fase de la rehabilitació del viaducte de la desviació d’Encamp a la CG-2 a l’empresa Construccions Purroy per un import de 380.278 euros. El ministre va explicar que els treballs preveuen l’eliminació de les infiltracions, amb la substitució de les canalitzacions d’aigües pluvials i residuals que actualment estan situades a l’interior de la llosa del pont, la substitució de juntes, l’eliminació de les canalitzacions actuals de l’interior de la llosa, i la regularització de la rasant de les transicions d’entrada i sortida, per suavitzar el canvi i evitar els impactes físics i sonors dels vehicles.

Finalment, l’executiu va ratificar els veredictes dels concursos d’idees convocats per instal·lar la nova base del COEX i per unificar el disseny de la senyalització d’esdeveniments a les rotondes.

L’executiu adapta el reglament del joc del bingo

El consell de ministres va acordar ahir la modificació del reglament del joc del bingo per adaptar-lo a les disposicions de la Llei del joc del 2014 i també pensant en l’any vinent, quan venç la concessió i tocarà, el primer trimestre de l’any, convocar un concurs per renovar-la.

El nou reglament incorpora bàsicament tres novetats, com són la inclusió de màquines recreatives amb premi programat als locals i el traspàs de la gestió dels cartrons de joc, que ara imprimeix l’executiu, a les empreses explotadores, així com la regulació del control d’aquests cartrons i una flexibilització en la distribució dels premis mantenint però l’actual obligació de destinar-hi el 70% de la recaptació.