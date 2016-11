Gili pregunta al Govern què ha fet sobre les irregularitats del SAAS

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS), Rosa Gili, vol saber quines accions ha dut a terme el Govern per posar fi a les greus irregularitats detectades els darrers anys en la gestió del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). Per això ha tramitat una pregunta urgent, a què l’executiu haurà de respondre de forma oral en la sessió de control de demà. La política escaldenca posa en relleu que no és el primer cop que aquest tema es tracta en seu parlamentària. De fet, indica, “fa sis mesos i mig, en aquesta mateixa sala i en ocasió d’un consell de preguntes al Govern, els socialdemòcrates, basant-nos en l’informe del Tribunal de Comptes del 2014, denunciàvem pràctiques inacceptables en les actuacions del SAAS”, així com “incompliments reiterats i sistemàtics” de diferents lleis, com ara la de contractació pública i la de finances públiques. Gili recorda que, davant aquestes denúncies, el cap de Govern va assegurar que “no hi ha cap tracte de favor al SAAS” i que “tots els organismes, ja siguin parapúbliques o no, han de complir la llei”. També va admetre que no estava “satisfet de com es gestionava” la parapública sanitària. La consellera recorda també que han passat “sis mesos” i s’han fet “tres auditories jurídiques” i, fins i tot, “un requeriment a la fiscalia per descartar o no possibles responsabilitats penals”. Per això, reclama al Govern si “ens pot explicar (...) quines actuacions (relatives al personal o altres) ha efectuat de cara a evitar que es continuïn produint les reiterades irregularitats a dins del SAAS”. Gili ha remarcat que la situació va ser denunciada “fa sis mesos” des del PS i que “ja llavors el cap de Govern ens va reconèixer que les actuacions que s’havien fet no eren normals i que moltes coses no li agradaven”. Malgrat això, ha apuntat, “no tenim constància que s’hagi actuat”.