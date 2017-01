Fixat el calendari de circulació de vehicles de transport de mercaderies i especials per a aquest any

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, el calendari per a aquest any que estableix les condicions de circulació dels vehicles de transport de mercaderies i especials. Aquest calendari es fixa anualment adequant les restriccions del trànsit als vehicles pesants i vehicles especials als dies festius o esdeveniments del Principat, així com dels països veïns.

El calendari per al 2017 que estableix les condicions de circulació dels vehicles de transport de mercaderies i especials ha estat fixat aquest dimecres en la reunió del Consell de Ministres. La proposta de l’Àrea de Mobilitat del Departament d’Ordenament Territorial i el Departament de Transports compta amb el vistiplau de les associacions de contractistes d’obra, de transportistes de mercaderies i carburants i de la Taula Tècnica de Mobilitat.

Per a aquest any, les restriccions afectaran els dies festius i diumenges, el dilluns 11 de setembre (Diada de Catalunya), dijous 12 d’octubre (festa de la Hispanitat), divendres 13 d’octubre (pont de la Hispanitat), dimecres 6 de desembre (Constitució espanyola), dijous 7 de desembre (pont de la Constitució espanyola), i també tot el mes d’agost.