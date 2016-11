Fiñana s’avança i demana poder comparèixer a la comissió BPA

El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand), Carles Fiñana, ha tramès una carta al síndic general, Vicenç Mateu, amb petició que l’hi faci arribar també al president de la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera, Ladislau Baró, oferint-se a tornar a comparèixer davant la dita comissió.

En la missiva, Fiñana assegura que “davant de les recents notícies publicades en diversos mitjans de comunicació” considera “necessari” posar-se “a disposició de la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera perquè en els més breus terminis possibles sigui convocat als efectes que tinguin per convenient”.

El cap de la Uifand, a qui els consellers de l’oposició presents a la comissió havien retret les “poques” explicacions donades en les dues anteriors compareixences, acaba la carta adreçada al síndic assegurant que “sens dubte, és d’interès general que sigui atesa favorablement aquesta petició”.

La petició, amb data 28 d’octubre però registrada dilluns passat al Consell General, arriba després que la setmana passada el PS anunciés que demanaria una nova compareixença de Fiñana davant la comissió BPA arran de la informació avançada pel BonDia en relació a un informe del servei d’intel·ligència de la policia espanyola del desembre del 2014, en què s’apuntaria que el cap de la Uifand hauria estat informat dels moviments que s’estarien fent prop del FinCEN per emetre una nota con­tra BPA.

Aquesta informació sorgia l’endemà que Fiñana, en la presentació de la memòria 2015 de la Uifand, va assegurar amb contundència que l’entitat que dirigeix no va tenir coneixement de la nota que volia emetre el FinCEN en relació a BPA fins al dia 6 de març del 2015.