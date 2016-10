Espot preveu que la videovigilància estigui regulada per llei l’any vinent

La llei de seguretat ciutadana és una de les iniciatives que Demòcrates per Andorra (DA) va anunciar en la darrera campanya electoral. L’objectiu, segons es va dir aleshores, és disposar d’una llei adaptada als nous temps, ja que hi ha molts aspectes d’aquest àmbit que encara estan regulats per decrets dels veguers, fet que recomana que hi hagi una certa urgència en la seva elaboració. I és que es considera que aquesta és una de les eines fonamentals perquè el país continuï gaudint d’un elevat grau de seguretat. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha confirmat que està treballant en aquesta regulació, de manera que es podria materialitzar finalment, per a l’entrada a tràmit, en un sol cos o bé en diversos projectes de llei, tenint en compte que fa referència a diversos temes, com per exemple la tinença d’armes, el dret de manifestació o el control del soroll nocturn. La previsió és que la llei estigui acabada per a la tramitació parlamentària l’any vinent, segons va dir el ministre.

El que és segur també és que un dels aspectes que s’abordaran en tot cas és la utilització de càmeres de videovigilància en els espais públics. A hores d’ara, els comuns ja poden autoritzar-ne la instal·lació en base a les seves pròpies ordinacions i al que fixa la llei de protecció de dades, tal com ha fet recentment el d’Andorra la Vella en diversos punts. Tal com ha explicat Espot, però, es tracta d’una matèria que és millor que estigui regulada per llei, ja que afecta drets fonamentals de les persones, com és el de la intimitat i la pròpia imatge. A més, es tracta d’una qüestió que a la majoria dels països del nostre entorn també està regulada a través d’una llei.

Més places a la policia

El titular d’Afers Socials, Justícia i Interior va confirmar també que l’any vinent es preveu la convocatòria d’un concurs per a la incorporació de 35 persones a la plantilla de la policia. Del total de places, cinc són de nova creació, mentre que la resta serviran per cobrir les vacants que hi ha hagut i, a més, es vol contractar també un analista financer i un enginyer informàtic. Espot va explicar que s’esperarà a l’aprovació de la nova llei de la policia per publicar la convocatòria, tenint en compte que aquesta suposa l’eliminació del segon complement específic, que es vol que afecti ja els nous agents. “Tindria poc sentit convocar les noves places abans que estigui la llei aprovada”, va dir. Espot creu que és normal que en un cos especial com el de la policia hi pugui haver diferents règims, fet que suposa sous diferents per als seus integrants, un aspecte que ha estat criticat pel Col·lectiu de Funcionaris de la Policia d’Andorra (CFPA) perquè hi veu una discriminació dels nous agents en relació als més antics. “S’ha de tenir en compte que els recursos són limitats i seguim el principi de contenció de la despesa, tot i que l’estalvi que s’assoleix s’inverteix en els mateixos cossos especials afectats per aquesta nova regulació: de totes formes el salari dels nous policies continua sent competitiu”, va recalcar. El ministre va ressaltar també la inversió d’un milió d’euros prevista per enguany per millorar el material del cos, xifra que representa un “augment significatiu” si es compara amb l’any passat.

El titular d’Interior va considerar que amb les cinc noves places el cos estarà en disposició d’assumir les noves competències que està assumint relatives, per exemple, a la falsificació de monedes, el joc i el blanqueig de diners. Segons la seva opinió, d’aquesta manera la policia pot fer front “amb garanties” a totes les tasques que té encomanades. “Creiem que la plantilla actual del cos és suficient, tot i que si es constata que hi ha més feina en el futur no es descarta que es pugui convocar noves places”, va manifestar el ministre.

D’altra banda, Espot va confirmar que en pocs mesos es tirarà endavant un pla de xoc per impulsar l’atenció domiciliària a les persones grans, com ja va anunciar durant la celebració de la Festa magna que va tenir lloc l’11 d’octubre passat. Segons va dir el ministre, el Govern vol conèixer primer quants seran finalment els comuns que deixaran en mans de l’executiu aquesta matèria per posteriorment portar a terme mesures concretes en aquest àmbit perquè els padrins puguin romandre el major temps possible a casa seva. L’objectiu és “potenciar molt” l’atenció domiciliària, ja que, tal com va manifestar el ministre, és més barat atendre les persones grans al seu propi domicili sempre que es pugui que internar-les en un centre.