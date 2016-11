Espot obre la porta a privatitzar totalment o en part el Servei d'Atenció Domiciliària

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, afirma que el fet que els comuns hagin decidit que sigui el Govern qui assumeixi la competència de l'atenció domiciliària ha de servir per uniformitzar aquest servei i per potenciar-lo. Manifesta que ara s'obre un període de transició de sis mesos perquè es faci aquest traspàs i perquè es pugui analitzar el volum d'usuaris i el personal que treballa en aquest servei. També s'haurà de decidir si aquesta atenció la prestarà directament el Govern o bé si en farà alguna externalització. La premissa, ha remarcat Espot, és que el servei sigui "igualitari per a tota la població" i que arribi a graus dependència als que ara com ara no arriba.

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha manifestat que el fet que totes les corporacions comunals hagin decidit que la competència sobre el servei d'atenció domiciliària (SAD) sigui exercida pel Govern suposarà una "uniformització" sobre aquest servei i al mateix temps, que hi hagi "una potenciació important". D'aquesta manera, Espot ha manifestat que creu que "el Govern és qui millor pot prestar" aquest servei i que, per tant, aquesta decisió dels comuns ha estat presa amb "bon criteri".

Espot ha remarcat que ara s'obre un termini de sis mesos de transició en els quals es farà el traspàs d'aquests serveis al Govern, ja que les corporacions, sobretot les més grans, ja tenen unes estructures establertes. Però més enllà d'aquest traspàs, "del que es tracta és de potenciar-ho i uniformitzar-ho", ja que una de les premisses, ha afegit, és que el servei ha de ser "igualitari per a tota la població".

D'aquesta manera, ha manifestat, "les regles del joc canviaran" i hi haurà un preu públic igual per a tothom i uns "filtres previs" que determinin el nivell de dependència o discapacitat que té la persona susceptible de rebre aquest servei i les hores d'assistència que li corresponen. A més a més, el ministre d'Afers Socials destaca que si es vol fer arribar aquesta assistència a persones que fins ara, pel seu grau de dependència, no en podien gaudir el que caldrà és que es presti un servei "més ampli" i que cobreixi tots els dies de la setmana i les 24 hores, una qüestió que fins ara alguns comuns no podien cobrir.

En aquests sis mesos de transició els comuns que tenen una atenció més desenvolupada continuaran desenvolupant aquest servei, "per un criteri de prudència" mentre que pel que fa als comuns més petits, com pot ser Ordino, ja serà l'Executiu qui el vagi assumint directament. En aquests mesos, s'analitzarà en "profunditat" tots els clients actuals, quin personal presta aquesta atenció i s'anirà preparant el traspàs perquè es faci de manera "ordenada". També s'haurà de decidir si s'assumeix aquest servei directament des del Govern o s'externalitza en part o totalment.

Pel que fa al personal que ara com ara treballa fent aquesta atenció comunal, des del Govern es manifesta que es vol tenir en compte els drets adquirits i també que en la mesura del possible puguin continuar seguint les persones que atenen ara com ara, perquè no hi hagi "trasbalsos" per a aquests clients acostumats a aquests assistents i perquè des de l'Executiu s'incideix que el fet que assumeixi la competència no vol dir que es perdi "la proximitat" actual d'aquest servei.