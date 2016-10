Espot es querella contra un digital espanyol i posa els seus comptes privats a disposició dels consellers

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va anunciar ahir que interposarà una querella contra el digital espanyol Okdiario pels delictes de revelació de secret bancari i calúmnies, arran de les darreres informacions publicades en relació a moviments als seus comptes privats i als del seu pare dies, i fins i tot hores, abans de la intervenció de Banca Privada d’Andorra.

El ministre, que divendres passat ja va sortir al pas de les primeres informacions i va justificar dues operacions i fins i tot va explicar que havia tornat a ingressar 70.000 euros que el seu pare havia retirat un cop destapat l’afer, va assegurar que ja ha donat “les instruccions oportunes” als seus lletrats per fer els passos escaients per a la interposició de la querella.

I és que, concretament, i reproduint un document de BPA que acreditaria tota una sèrie d’operacions portades a terme pel titular d’Afers Socials, Justícia i Interior i el seu pare, el mitjà del país veí assegurava ahir que el 4 de març del 2015, és a dir sis dies abans del fatídic dia 10, Xavier Espot Zamora i Xavier Espot Miró van vendre accions per valor de més de 140.000 euros. El ministre, que va destacar que es tracta d’operatives del compte del seu pare i no del seu i va precisar que eren 168.000 euros i no 140.000, va assegurar que les operacions s’havien portat a terme entre els dies 3 i 5 de març i que en cap cas es van retirar els diners sinó que “van revertir en el compte corrent”.

Així mateix, Espot, que va insistir que si algú s’hagués volgut aprofitar d’informació privilegiada no tindria cap sentit deixar els diners al banc, es va mostrar obert a posar a disposició dels grups parlamentaris els extractes dels comptes de titularitat privada, tant els seus com els de la seva família, perquè puguin corroborar les seves afirmacions.