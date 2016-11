Espot defensa la política social i insta els grups a aportar-hi millores

“Estenc la mà per convocar tots els presents en aquesta Cambra per continuar construint entre tots una Andorra solidària amb els més febles, respectuosa amb la diversitat i responsable en la gestió dels recursos públics”.

Així ho va afirmar ahir el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, en la primera jornada del debat monogràfic sobre polítiques socials i seguretat social al Consell General, on va repassar l’evolució i l’estat de les polítiques socials i es va mostrar disposat a “escoltar, debatre i incorporar les propostes dels grups parlamentaris” que permetin millorar-les i millorar així l’Estat del benestar, sempre, però, que aquestes propostes “siguin compatibles amb les línies mestres” en la matèria que s’ha implementat des de l’executiu i la majoria demòcrata.

En aquest sentit, el ministre, que va agrair als consellers del Partit Socialdemòcrata que haguessin proposat la celebració del debat, va defensar que totes les accions i decisions adoptades per l’executiu han perseguit l’objectiu de consolidar l’Estat del benestar a partir de tres criteris com són l’evolució d’aquest per donar resposta a les noves realitats, la seva adaptació per tal de garantir la sostenibilitat del sistema i la reordenació dels recursos i estructures existents adaptada a la reordenació competencial entre administracions.

Espot, que va insistir que la política social no ha de ser únicament la de la prestació i l’assistència si no que s’ha de protegir les persones vulnerables i a la vegada donar-los els “instruments per a que deixin de ser-ho”, va fer un exhaustiu repàs de la feina feta per l’executiu demòcrata en els diferents àmbits –ocupació, infància, gent gran, seguretat social, discapacitats i igualtat– els darrers cinc anys i mig, un període marcat essencialment per les diferents reformes de la Llei de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i, sobretot, pel desplegament de la Llei de serveis socials i sociosanitaris del 2014.

Al marge, però, de les accions fetes i de justificar algunes de les decisions preses en relació amb les prestacions de la CASS en el fet que calia “garantir la sostenibilitat futura del sistema de protecció social”, Espot va aprofitar la seva intervenció per esbossar alguns dels projectes futurs que es posaran en marxa a curt termini i d’altres a més llarg o que tot just són incipients idees per estudiar com és el cas de la creació d’una nova branca a la CASS dedicada a la dependència.

Així, pel que fa a polítiques d’ocupació, i després de repassar els diferents programes ocupacionals i els resultats que han ofert entre el 2013 i el 2015, el ministre va anunciar que de cara a l’any vinent, el programa Focus 16/20, destinat als joves d’entre setze i vint anys que han deixat els estudis i no tenen una feina remunerada, s’ampliarà per donar cabuda als joves amb discapacitat que estan participat en el recent programa Fent Camí, impulsat per l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell.

Espot, que va destacar també les primeres mesures adoptades en el marc del pla estratègic 2016-2019 per afavorir la inserció laboral de persones amb discapacitat, va destacar també la reforma que s’està portant a terme al Servei d’Ocupació per fer-lo més eficaç i millorar-ne la comunicació externa i potenciar la formació, un procés que culminarà també l’any vinent amb la presentació de la llei d’ocupació.

En l’àmbit de la igualtat, el ministre, que va destacar la tasca feta amb els grups amb el llibre blanc, va avançar que “el Govern entrarà a tràmit parlamentari una modificació de la Llei del Raonador del Ciutadà que ampliarà les competències d’aquesta institució”. D’aquesta manera, va continuar Espot, es podrà tramitar i resoldre les queixes arran d’una actuació que vulneri el principi d’igualtat i de no discriminació, tant del sector públic com del privat.

Pel que fa a la violència domèstica, el titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, va destacar la tasca de revisió dels protocols que s’està portant a terme per tal d’unificar-los i va anunciar la futura creació d’un servei especialitzat consistent en un espai on les parelles separades que tinguin un règim de custòdia compartida o de visites i no tinguin una bona relació puguin deixar-hi i recollir-hi els fills.

Pel que fa a la protecció dels infants, Espot, que va exposar també la reorganització de departaments i àrees del seu ministeri, va recordar els treball fet en el programa de detecció precoç dels casos d’infants en risc, el de detecció i actuació en casos de violència sexual i situacions de risc envers els infants i el protocol d’actuació en casos d’abús sexual i maltractament físic agut.

El ministre va avançar també la voluntat de treballar per ampliar els pisos tutelats per a la gent gran, de potenciar les famílies d’acollida, de revisar la Llei d’adopció així com de crear un centre d’acollida per a menors de 12 a 18 anys, de manera que al CAI hi hagi només el infants de 0 a 12 anys. També es va referir a la creació d’un servei d’assistent personal per a les persones amb discapacitat.

Finalment, Espot, que va voler destacar la tasca de tots els ministres que l’han precedit des del 2001 fins ara, va destacar el creixement previst en despesa social al pressupost per al 2017, que ascendirà a 21,6 milions d’euros, gairebé un deu per cent més que l’any anterior.