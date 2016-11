Espanya respon que no considera Andorra un paradís fiscal

El govern espanyol, a través d'un portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors, ha respost a la queixa formulada per Andorra arran de les polèmiques resolucions del Parlament de Catalunya que no considera el Principat un paradís fiscal "als efectes interns i internacionals procedents". Tal com informa l'agència EFE, Espanya no té aquesta consideració d'Andorra en virtut de l'acord d'intercanvi d'informació en matèria fiscal i del conveni per evitar la doble imposició signats entre els dos països, així com dels convenis subscrits entre Andorra i la Unió Europea i en el marc de l'OCDE.

El posicionament del Ministeri d'Exteriors d'Espanya, liderat ara per Alfonso Dastís, arriba després que aquest dijous, el Govern trametés per via diplomàtica una nota verbal expressant el seu malestar per les dues resolucions aprovades i adoptades pel Parlament de Catalunya en la sessió del passat 6 d'octubre, en les quals es considera Andorra com un paradís fiscal, ja que pretenen evitar la contractació pública d'empreses que evadeixin impostos a Andorra i a no guardonar catalans que tinguin el domicili fiscal al Principat.

Els arguments exposats pel govern espanyol van en la línia del que argumenta Andorra, que recorda els avenços fets en matèria d'intercanvi d'informació fiscal i en la introducció d'impostos com l'IRPF, que ha permès signar convenis de doble imposició amb diferents països, entre els quals hi ha Espanya