Esmena a la totalitat del PS al text de col·laboració entre administracions

Els consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS) han presentat una esmena a la totalitat al projecte de llei qualificada de col·laboració entre l’administració general i els comuns, i entre els comuns, en considerar que es tracta d’un text “innecessari” i d’un “pedaç” sorgit de la incapacitat de l’executiu demòcrata de tirar endavant la reforma de la Llei de la funció pública i de les competències i transferències comunals.

Així ho van explicar ahir el parlamentari i president del grup mixt, Pere López, i la consellera general de la formació socialdemòcrata, Rosa Gili, que van destacar que aquest text, que diu “obvietats” com que les administracions han de col·laborar “ja que és una obligació constitucional”, és una mostra més de “la improvisació” i de “la manca de visió global” de l’executiu demòcrata.

Des de la formació s’han presentat també set esmenes parcials, entre les quals una que proposa suprimir la totalitat del capítol segon del projecte de llei, el que obre la porta a la creació de mancomunitats.

En aquest sentit, López, que va recordar que avui en dia “són notòries les duplicitats que hi ha entre les prestacions efectuades des dels comuns i des del Govern”, va assegurar que “preocupa molt que es vulgui crear nous òrgans amb personalitat jurídica pròpia” i tot el que això comporta, especialment pel que fa a un “increment de les despeses”, ja que les noves entitats requeriran òrgans de gestió i administració, així com un seguiment i control.

Així, el parlamentari del PS va lamentar que des de DA, en lloc d’“endreçar l’estructura i la gestió territorial del país”, es vulgui “agreujar encara més el problema amb la creació d’una multiplicitat d’entitats públiques”, i va fer una crida a “no cometre el mateix error que han fet molts països del nostre entorn d’anar creant administracions públiques en diferents àmbits”.

Així mateix, la formació proposa també la supressió del capítol quart del text, el relatiu als convenis de col·laboració entre administracions. En aquest sentit, López, que va recordar que ja s’estan fent, va destacar que des del PS no es considera que aquesta qüestió “hagi de tenir rang de llei”. Així mateix, el conseller general va posar de manifest que “ens preocupa en quina situació poden quedar els que ja estiguin firmats i que el text pugui ser un encotillat per als futurs convenis”.

La resta d’esmenes van lligades als articles relatius a la mobilitat dels treballadors públics entre administracions. En aquesta línia, Gili, que va deixar clar que la formació “no té res en contra de la mobilitat dels funcionaris”, va assegurar que aquesta qüestió no s’està “fent bé”, ja que les disposicions del projecte de llei de col·laboració entre administracions “van en clara contradicció amb el que diu la Llei de la funció pública, que no preveu aquest tipus de trasllat”.

Per això, Gili, que es va referir a l’informe de la comissió consultiva de la funció pública per advertir del “greuge comparatiu” que es pot donar ja que “un treballador de comú sí que podria anar al Govern però no en sentit contrari”, va explicar que es proposa afegir una disposició transitòria al text per deixar “en suspens” totes les disposicions del capítol cinquè, el referit a la mobilitat, fins que no hi hagi la modificació de la Llei de la funció pública.

Així mateix, la parlamentària del PS va criticar que des de l’executiu de DA encara no s’hagi afrontat aquesta reforma i que només s’hagi tocat, i “de forma poc adequada”, el pla de pensions.