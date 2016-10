Es destinen 67.800 euros a investigar la contaminació de la Font d'Arinsal

El Govern ha adjudicat a l'empresa francesa Antea Group els treballs per investigar la contaminació de la Font d'Arinsal per un import de 67.820 euros. Els estudis i treballs tècnics tindran una durada de quatre mesos i es duran a terme en quatre fases: la recollida i el tractament de dades, les investigacions sobre el terreny i l'informe final amb els resultats.

La investigació oficial sobre la contaminació de la Font d'Arinsal que va causar un brot de gastroenteritis el passat mes d'abril anirà a càrrec de la societat francesa d'enginyeria i assessoria mediambiental Antea Group, radicada a Tolosa.

La primera fase dels treballs consisteix en la recollida i el tractament de dades, així com l'auditoria de la planta d'envasat. Posteriorment es faran les investigacions sobre el terreny, l'auditoria al pou de captació, l'anàlisi mediambiental de l'entorn i un estudi de traçadors per investigar possibles relacions hidràuliques entre el medi superficial i el pou, així com per determinar la sensibilitat del pou a qualsevol pol·lució o contaminació. Finalment, la investigació conclourà amb un informe final i la presentació dels resultats.

Està previst que els treballs, que s'han adjudicat 6 mesos després de l'incident, es facin en un període de quatre mesos.