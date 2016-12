Encamp adjudica el transport intern al Pas que es posa en marxa el 9 de gener

El Comú d'Encamp ha adjudicat el servei de transport de passatgers per a la temporada d'hivern al Pas de la Casa que es posarà en marxa el dia 9 de gener i s'allargarà fins al mes de maig. El servei es presta els dies lectius del calendari escolar i fa quatre viatges diaris entre el Bullidor i Costa Rodona.

El Comú d'Encamp ha adjudicat el servei de transport de passatgers per a la temporada d'hivern al Pas de la Casa per un import d'11.935 euros. Es tracta d'un servei que es dóna entre el 9 de gener i el 12 de maig per facilitar el transport dels infants des dels punts més allunyats a les escoles. Segons informen des del Comú d'Encamp, el servei, que durà a terme la Cooperativa Interurbana Andorrana (tal com consta al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra d'aquest dimecres), s'allargarà 77 dies, ja que només funciona els dies lectius del calendari escolar i fa quatre viatges diaris. A les 8.15 hores surt del Bullidor per anar a Costa Rodona i fer dos viatges i a la tarda, a partir de les 16.30 hores, fa altres dos viatges passant per aquests punts.

Aquest transport és gratuït i es duu a terme amb un autobús d'unes 20 places. Aquest any la concessió es fa per un import lleugerament inferior a la de l'any passat, quan va ascendir a 12.540 euros, segons concreten des de la corporació comunal. Aquest servei està especialment pensat per als infants perquè en els mesos de més fred al poble encampadà puguin fer el trajecte entre els punts més allunyats i el seu centre escolar.