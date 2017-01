Els urbans, satisfets i expectants després de la sentència del TC

La quarantena d’agents de circulació d’Escaldes-Engordany que van recórrer la creació de la mútua per tenir cobertura del cent per cent en cas d’accident laboral o malaltia professional, estan satisfets amb la sentència del Tribunal Constitucional (TC), que consideren un “regal de Nadal” i la prova que “la justícia funciona”, i alhora “expectants” a l’espera del que digui el Tribunal Superior, que s’haurà de tornar a pronunciar.

“Esperem una sentència que suposadament té poc marge i que hauria d’anar en la línia de les recomanacions del Constitucional, que ha tombat el que és la mútua i que ha dit que vulnerava drets dels agents de circulació”, va afirmar el representant dels agents de circulació, Manel Moro, que va recordar que el col·lectiu ja va advertir d’aquest fet “des del primer moment”.

Així mateix, Moro, que encara no ha parlat amb la cònsol Trini Marín per veure com caldrà actuar a partir d’ara, va destacar que “suposem que s’haurà de restituir tots aquests diners” que els agents ja han anat aportant a la mútua els darrers dos anys, i “en cas que el Superior ens doni finalment la raó, a veure quina solució troba el Comú per fer efectiva aquesta cobertura a què l’obliga la llei”. En aquest sentit, i davant de les manifestacions de Marín en fer-se pública la sentència del TC, Moro va voler deixar clar que “la llei no vulnera els nostres drets, sinó que és la interpretació que ha fet el Comú el que els vulnera”.

A més a més, el representant dels agents de circulació, que va insistir que “no som els dolents de la pel·lícula” ja que únicament “hem demanat uns drets que són els que diu la llei”, va recordar que “estan fora de la llei des del 2005, que és quan va sortir”, tot i que no s’havia reclamat res ja que la corporació pagava una complementària als treballadors i es va decidir reclamar quan es va treure.

Així mateix, Moro, que va lamentar que “s’hagi malgastat inútilment diners públics del poble d’Escaldes-Engordany perquè no calia arribar fins aquí”, va recordar que els agents van plantejar a la corporació una sèrie de coses, entre les quals la possibilitat d’“incorporar a la mútua tots els treballadors del Comú” o fins i tot d’“ampliar la mútua amb un complement de jubilació”, opcions que “se’ns van negar totes”. Per això, el representant dels agents es va mostrar sorprès que ara la cònsol parli d’aquestes opcions.