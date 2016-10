Els treballs per al llibre blanc de la igualtat arrenquen divendres

Els treballs per elaborar el llibre blanc de la igualtat arrencaran aquesta setmana amb l’objectiu de tenir-lo enllestit a mitjans del 2017. La voluntat del Consell General i del Govern és que en la redacció hi participin, a banda de les institucions, les entitats cíviques i experts. Per dur a terme aquesta tasca, aquest divendres, 21 d’octubre, es constituirà el consell expert, format per membres de l’executiu i el parlament així com l’assessora en igualtat, Mònica Geronès, i que tindrà per funció fer el seguiment i validar les propostes i el contingut final del document.

Posteriorment, l’11 de novembre es preveu constituir la taula transversal de treball, composta per dos representants de les associacions relacionades amb el gènere, els discapacitats, el col·lectiu LGTBI, les persones immigrants, la gent gran i els infants, a més de l’assessora. Aquest organisme ha de permetre recollir les aportacions de les diferents entitats. El 21 d’octubre, però, l’experta en igualtat ja es reunirà amb les associacions per traslladar-los quina serà la metodologia de treball. Segons el calendari fixat, les sessions de participació de la taula transversal de treball se celebraran entre el desembre i el gener.

El llibre blanc possibilitarà identificar la realitat en matèria d’igualtat a partir de dades estadístiques, avaluar la tasca que fa el Govern en aquest àmbit, analitzar els serveis públics i privats que hi ha a Andorra i incorporar les aportacions dels sectors afectats i també l’opinió d’experts. Tot plegat ha de permetre dissenyar una estratègia per promoure des de les institucions la cultura de la igualtat. Així, es preveu fixar trenta recomanacions i deu prioritats.

Tal com van destacar la presidenta de la comissió legislativa d’Afers Socials, Sílvia Bonet, i el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, aquest document donarà eines per prevenir la discriminació i avançar cap a una societat més igualitària, com és la llei d’igualtat, tot i que també n’hi pot haver d’altres. Així mateix van recordar que, tot i que el llibre blanc i la llei incidiran en l’eradicació de les discriminacions de gènere, en ser les majoritàries ja que afecten el 50% de la població, també s’hi vol incloure tots els col·lectius que pateixen situacions d’aquesta mena.

Bonet va remarcar que aquesta és una feina que ja es va iniciar la legislatura passada (les diferents reunions de gènere van culminar amb un acord per a l’elaboració del llibre blanc, que es va prendre el 7 de gener del 2015), però ha estat poc visible externament.