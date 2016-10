Els síndics informen el copríncep episcopal dels darrers canvis al Consell General

El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha rebut aquest dilluns a la tarda la visita institucional del síndic general, Vicenç Mateu, i de la subsíndica general, Mònica Bonell. La trobada ha servit per informar el copríncep de l'activitat que s'ha dut a terme en els darrers mesos en l'àmbit del Consell General, així com de la dimissió de la consellera demòcrata Meritxell Mateu, que serà rellevada per l'ordinenc Antoni Missé. Tal com va informar Bonell la setmana passada, està previst que el nou conseller general prengui possessió del seu càrrec en la sessió de Consell General prevista per al proper 20 d'octubre. La trobada d'aquest dilluns s'emmarca dins del calendari de reunions que mantenen les dues institucions de manera periòdica.