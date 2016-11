Els problemes amb les exportacions provenen d’un error en la connexió

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va explicar ahir que els problemes informàtics que estan dificultant les exportacions de les mercaderies en trànsit provenen d’un error en la connexió que encara no s’ha pogut localitzar. Cinca va recordar que per realitzar aquestes operacions Andorra va tancar fa anys un acord amb Bèlgica ja que es va considerar que, tenint en compte el poc volum d’exportacions del país, era desproporcionat pels costos que això hauria suposat disposar d’un programa propi.

Per aquest motiu es va buscar una alternativa associada a un altre país amb el qual el sistema informàtic era assimilable. Així, quan es fa un tràmit d’aquest tipus, la Duana introdueix les dades de la mercaderia a exportar i és la duana belga la que recull el document de trànsit. El ministre va explicar que en els darrers dies el sistema que s’utilitza per introduir les dades funciona correctament i la duana belga veu com s’entren aquestes dades, però “hi ha alguna cosa en la connexió que falla”, al mateix temps que va insistir que l’errada no és de programari ni de plataforma. Cinca va acceptar que “és un problema que preocupa”, al mateix temps que va assenyalar que no és el primer cop que succeeix tot i que ara s’ha allargat més en el temps. Per això va afirmar que hi ha informàtics treballant intensament “a banda i banda” per solucionar-ho, i encara que espera que la resolució sigui imminent no va poder precisar quan.

Cinca va explicar que el gruix de negocis afectats són petites empreses de venda per internet. Per aquest motiu va exposar que el volum de mercaderia que està bloquejada i que no pot sortir del país no és gaire elevat. Al mateix temps va indicar que una solució mentre el sistema no funciona seria fer el tràmit de forma manual. Amb tot va assenyalar que moltes empreses de transport de mercaderies no accepten treballar amb paper, i aquest és el problema amb què es troben les empreses que exporten. “L’agència de duanes es troba que no pot fer el tràmit informatitzat i fa el manual, però l’empresa de transports diu que vol un fitxer informatitzat”, va dir. El ministre va afegir, però, que si la situació es manté el Govern pot intentar intercedir perquè s’accepti el tràmit manual.

Preguntat sobre si arran d’aquests problemes l’executiu es planteja explorar alternatives, Cinca va declarar que el primer que cal fer és resoldre la situació i després avaluar si es podrien fer millores. El ministre de Finances va recordar que el sistema ha funcionat bé durant molts anys i que cal ser prudent a l’hora de dir que no és un bon mecanisme. En tot cas considera que va ser un encert buscar aquesta opció vinculada a un altre país amb el qual es tenia un programa assimilable, ja que ni que les exportacions es multipliquessin de forma important el Principat no tindria capacitat per desenvolupar un sistema propi.

507 aturats a l’octubre, un 9% menys que fa un any

El mes d’octubre es va tancar amb un total de 507 aturats inscrits al Servei d’Ocupació. Això representa un 9% menys que el mateix mes del 2015, quan se’n va comptabilitzar 557. La xifra registrada el mes passat és la més baixa des del 2010. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va destacar que si bé a l’octubre es produeix normalment un increment dels desocupats respecte al mes anterior a causa del comportament estacional del mercat laboral, aquest any només han crescut en 14 persones quan el mateix mes del 2015 ho va fer en 67. D’altra banda, el nombre total d’assalariats del mes d’agost ha estat de 35.559 persones, xifra que suposa un creixement de l’1,3% respecte al mateix mes de l’any passat, en què n’hi va haver 35.110. Es tracta de la xifra més important d’assalariats registrada els darrers quatre anys en un mes d’agost. La mitjana d’assalariats durant els últims dotze mesos és de 36.297, amb una variació positiva de l’1,6%. Cinca va celebrar que es va consolidant la reducció dels desocupats i que les xifres ja se situen al mateix nivell de les registrades els anys 2009 i 2010.

Congelats els forfets escolars

El consell de ministres va acordar ahir aprovar els preus de venda dels forfets d’esquí extraescolar, universitari i d’acompanyants per a la temporada 2016-17. Les tarifes, consensuades amb Ski Andorra, no representen cap increment respecte de la temporada passada. El preu és de 98 euros per al forfet extraescolar, 175 per a l’universitari, 156 per a l’acompanyant menor de 65 anys i 52 euros per a l’acompanyant major de 65 anys. Es podran adquirir a partir d’avui, i l’1 de desembre per als universitaris i d’acompanyant.

6 autoritzacions per a metges

El Govern va aprovar ahir sis decrets d’habilitació especial per exercir la professió titulada de metge o infermer durant la temporada d’hivern 2016-2017 en l’àmbit dels centres mèdics d’atenció a les pistes d’esquí del Principat. En concret, es va donar el vistiplau a cinc autoritzacions de treball especials per a metge i una autorització per a infermer. Els centres mèdics d’atenció a les pistes són els responsables de proporcionar l’atenció sanitària immediata als usuaris de les pistes que ho requereixin.

Control de qualitat d’obres

El Govern va adjudicar ahir els treballs del control de qualitat de les obres de construcció de la nova seu de la justícia, convocats mitjançant concurs públic nacional. L’adjudicació ha recaigut en l’empresa Pirineu, Inspecció i Control SLU, per un import de 155.020,78 euros. L’executiu va adjudicar el 5 d’octubre els treballs de construcció de l’edifici, una obra que haurà d’estar acabada en un termini de trenta mesos. La superfície total del futur immoble, que estarà ubicat al Prat del Rull, serà de 15.458 m2.