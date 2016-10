Els grups coincideixen en la necessitat d'una reforma més àmplia de l'INAF perquè pugui assumir nous reptes

Els diferents grups parlamentaris han coincidit en el debat sobre la modificació de la Llei de l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) en què cal dotar aquest organisme de les eines necessàries per fer front als reptes que té per endavant. En el debat, Socialdemocràcia i Progrés ha tornat a lamentar que aquesta reforma obri la porta que els membres del Consell d'Administració puguin ser tots, amb l'excepció del president, de nacionalitat andorrana i creu que això malmet la imatge a l'exterior.

El debat sobre la modificació de la Llei de l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) ha servit per posar en evidència la necessitat de fer una reforma més àmplia que serveixi per dotar el supervisor del sistema financer de les eines necessàries per poder fer front als "reptes que té plantejats" aquest organisme, tal com ha manifestat el ministre de Finances, Jordi Cinca. En el debat per a l'aprovació de les modificacions proposades ha tornat a quedar palesa l'oposició de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) al fet que s'obri la porta que persones que no siguin de nacionalitat andorrana puguin integrar la totalitat del consell d'administració amb l'excepció del president, ja que consideren que això pot suposar, de cara a l'exterior, que s'admeti que no s'està prou preparat per fer front a les tasques que ha de tenir encomanat aquest ens i ha tornat a manifestar els dubtes sobre la inconstitucionalitat dels canvis proposats.

De les sis esmenes que van presentar el grup parlamentari liberal no se n'ha aprovat cap i el text no ha patit cap reforma respecte del que va proposar el Govern. Des d'aquest grup parlamentari, el president suplent, Jordi Gallardo, ha lamentat que "s'obri la porta de manera tan clara" a la "desandorranització" d'aquest organisme. De fet, aquesta reforma ha comptat amb els vots en contra d'Ld'A i d'SDP.

Tant des del Partit Socialdemòcrata, com des de Demòcrates per Andorra i des de l'Executiu, s'ha defensat una reforma més important ja que es necessita un organisme "potent", tal com ha destacat el conseller socialdemòcrata Pere López, mentre que el president suplent del grup parlamentari demòcrata, Miquel Aleix, ha manifestat que aquesta reforma que ha quedat aprovada aquest dijous suposa que l'INAF pugui "assumir noves responsabilitats" amb més "eficàcia i facilitat" per cobrir les places vacants. En el debat, fins i tot Gallardo ha manifestat que s'hauria pogut aprofitar per fer la reforma més global ara i no fer, només de moment, aquesta de puntual.

D'altra banda, s'ha aprovat per assentiment la reforma de la Llei de foment del vehicle elèctric per aclarir la reducció de la taxa de tinença dels vehicles, concretament de furgonetes, en funció de les emissions de CO2, ja que les reduccions no quedaven clares per a aquests vehicles. També hi ha hagut unanimitat en l'aprovació del nomenament d'un membre titular i d'un suplent de la delegació del Consell General davant l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, Carles Jordana i Patrícia Riberaygua, i en la proposta d'aprovació de la ratificació del protocol d'esmena de l'Acord entre Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l'establiment de mesures equivalents a les previstes a la directiva del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l'estalvi.