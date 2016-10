Els funcionaris recorden que s’ha de modificar la llei del pla de pensions

La plataforma de funcionaris va criticar ahir el Govern per la tardança que s’està registrant per procedir a la modificació de la llei que regula el pla de pensions de la funció pública. El portaveu de la plataforma, Joan Torra, va recordar que ja fa un any que el ministre de Finances, Jordi Cinca, va manifestar públicament que s’introduirien canvis al text aprovat si es comprovava que, com mantenen els sindicats de l’administració, amb el redactat actual hi ha un grup de funcionaris als quals no els surt a compte cotitzar en el fons perquè no obtindran cap benefici de fer-ho.

En una carta enviada a finals de l’any passat pel cap de Govern, Antoni Martí, s’anunciava també la intenció de modificar la llei en el mateix sentit perquè els treballadors afectats, aquells que tenen un mínim de 25 anys de servei o a qui els queda cinc anys per poder jubilar-se voluntàriament, puguin percebre, a part de la prestació de la CASS i l’assumida pel Govern, també la part que hagin aportat al pla de pensions. Segons va indicar Torra, però, “encara no hem rebut ni l’esborrany del projecte de llei que es vol presentar; per això creiem que són molt lents i que aquest és el Govern tortuga”. En aquests moments hi ha prop de 400 funcionaris que estarien afectats per aquesta situació, molts dels quals estan a l’espera de si es canvia la llei per incorporar-se o no al pla de pensions. “Tal com està ara la llei, aquests funcionaris tenen dret a una renda vitalícia del 50% de l’últim sou sense que els repercuteixi positivament que hagin pagat la seva aportació del 3% i la del 3% del Govern. No és gens normal que aportis un percentatge que després no et repercuteixi en el que cobraràs”, va indicar el portaveu de la plataforma. Davant d’aquesta situació, els sindicats estan a l’espera de veure si es concreta finalment la reforma de la llei pel que fa a la disposició transitòria tercera, i en cas que no sigui així preveuen informar els treballadors perquè tinguin clar que amb la regulació actual no recuperaran les aportacions que facin al pla de pensions “i que si les fan seran a fons perdut”.

El dirigent sindical ressalta la importància de materialitzar com més aviat millor aquest canvi a la llei tenint en compte que els prop de 400 treballadors afectats són al voltant del 25% dels partícips que pot tenir el pla de pensions. “Els demòcrates van tenir la sensibilitat de rebaixar de 30 a 25 els anys necessaris per a la jubilació voluntària, però ara cal fer aquesta millora a la llei”, va insistir Torra.