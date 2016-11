Els excònsols d’Encamp consideren que el Govern de DA discrimina el Pas

La proposta del ministeri de Turisme de, a través d’un pla d’accions, convertir el Pas de la Casa en l’outlet d’Andorra no només ha portat reaccions contràries dels comerciants del poble en qüestió que no sabien res de la intenció del ministre Francesc Camp, sinó que també ha portat cua per part dels exmandataris que han dirigit la parròquia. Jordi Mas i Miquel Alís es pronuncien en contra d’aquestes intencions de Camp i opinen que el Govern de DA discrimina la tercera zona comercial del Principat, el Pas de la Casa.

Jordi Mas no només va opinar com a excònsol, sinó que com a empresari va manifestar no entendre perquè el Govern taronja “vol fer del Pas un espai outlet”, i va advertir que entre les accions del Govern en les diferents zones comercials hi ha certs amiguismes, “perquè no són objectius a l’hora de plantejar els plans que proposen”. Per a Mas el Govern discrimina el Pas, atribuint un concepte que al seu parer no compagina amb el turisme que vol atreure el comú conjuntament amb Saetde i l’estació d’esquí, com “una destinació important ja ho és, però es vol continuar treballant”. Segons Mas, l’executiu no té en compte que el Pas “és un mercat que existeix fa més de 70 anys i que en fa 50 ha experimentat una gran evolució, sempre gràcies als comerciants”. A més de no compartir la idea de convertir el pas en una zona comercial de sortida de productes que no s’han pogut vendre, critica també la manera de procedir del govern de DA. Segons Mas, Camp hauria hagut de consultar els comerciants abans de proposar ja el que “tenen com a projectes”. Per això considera que la reunió celebrada ahir entre el ministre de Turisme i els veïns i comerciants del Pas, “arriba tard”.

Per la seva banda, l’excònsol encampadà Miquel Alís considera que la proposta del ministeri de Turisme de fer del Pas de la Casa l’outlet d’Andorra “és rebaixar el poble del Pas i no acceptaria mai que fos un poble de segona categoria”, va dir. Alís va afirmar que no li sorprèn la proposta del Govern de DA perquè al seu parer l’executiu Martí només destina accions a dos dels tres centres comercials del Principat. Fa referència a l’avinguda Meritxell a Andorra la Vella i a l’avinguda Carlemany a Escaldes. “Al Pas no hi fa res de promoció i d’espectacles que dedica a altres zones comercials del país”, va explicar Alís. Segons l’excònsol encampadà, el Pas “està deixat i abandonat” pel Govern i si tingués alguna responsabilitat política, Alís va dir que “estaria oposat” a convertir el poble encampadà del nord en un outlet. Segons Alís hi ha moments com la Braderie, que organitzen els mateixos comerciants del Pas, per donar sortida a tots aquells productes que no s’han venut, però fer del poble l’outlet del Principat, “és embrutar-lo i el que ha de fer el Govern és aixecar-lo”, va sentenciar Alís.

Camp afirma que el projecte d’‘outlet’ per al Pas de la Casa no es farà si els comerciants no ho volen

El Govern va exposar ahir, davant dels comerciants del Pas de la Casa, els detalls de la proposta d’implantar el concepte ‘outlet’ al poble. El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, va indicar que l’objectiu és diversificar l’oferta –ara centrada en tabac, alcohol i alimentació– i alhora mantenir uns preus competitius per poder recuperar el client excursionista d’un sol dia tenint en compte que en els darrers 5 anys han disminuït un 6,7% en aquesta població, i que només un 30% dels excursionistes tornaria al Pas de la Casa si desaparegués el diferencial de preu actual. Davant les reticències dels comerciants, però, el ministre va voler deixar clar que “no hi ha res de tancat” i que caldrà estudiar els detalls en el si d’una comissió de treball en la qual participaran els representants dels comerciants. A més, Camp també va defensar que tot i que els comerciants tenen un mal concepte dels ‘outlets’ i creuen que els pot donar mala imatge, està demostrat que el tipus de clientela que atrauen és d’un poder adquisitiu mitjà o mitjà-alt. El representant de la Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrié, va agrair la celebració de la reunió i que el Govern hagi portat un projecte per al Pas, però va dir que els comerciants estan molt dividits, depenent del tipus de negoci que tenen.