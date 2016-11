Els estudiants de batxillerat podran escollir fins a un 70% de les matèries que volen cursar

El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha posat en relleu que l'any que ve es faran canvis en el batxillerat, lligats al Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (PERMSEA) i que suposarà que els alumnes puguin escollir fins a un 70% de les matèries i que hi hagi unes bases de coneixement per a tothom que seran, entre altres, filosofia, català i anglès a més d'un projecte de recerca que es pot allargar un any i mig i un projecte d'actuació lligat a la societat. Jover ha manifestat que aquests canvis es fan en "positiu" per poder "personalitzar encara més l'oferta educativa". Així ho ha posat en relleu en la compareixença al davant de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports per informar sobre l'inici del curs i en la qual també ha manifestat que al gener es tornaran a convocar altres vint places que han de servir per consolidar llocs de treball que ara ocupen eventuals. A més a més, i davant les preguntes formulades pels consellers generals, Jover ha manifestat la voluntat de continuar treballant perquè l'anglès guanyi pes i ha recordat que un 10% del personal enquestat es troba en un nivell C1, que els permetria ja fer classes en anglès, i B2, amb la qual cosa podrien fer aquestes classes en aquesta llengua si reben una formació específica. De fet, ha recordat que en el pressupost de l'any 2017 ja hi ha una partida associada per capacitar el personal.

Jover ha manifestat que aquests canvis es fan en "positiu" perquè l'estudiant pugui "personalitzar encara més l'oferta educativa". Sobre els canvis en l'oferta d'assignatures que això pugui comportar, el ministre ha manifestat que "cada matèria canviarà 'per se'" ja que es farà una adaptació al model competencial i també ha avançat que es farà "pedagogia" sobre aquests canvis.

El ministre d'Educació ha fet aquestes manifestacions en la seva compareixença al davant de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports en la qual també ha fet referència a la implantació de l'anglès com a llengua vehicular. D'aquesta manera, i a preguntes dels consellers, ha exposat que s'ha fet una enquesta entre mig miler de docents i tècnics pedagògics per saber quin és el nivell de coneixement d'aquesta llengua i que els resultats han estat que un 10% d'aquest personal es troba entre el nivell C1, el que s'exigeix per fer classes en anglès, i B2, amb la qual cosa podrien rebre una formació que els permetés de manera més o menys immediata assumir el fet d'impartir classes en aquesta llengua. Jover ha insistit que cal primer valorar de quins recursos es disposa i en quines matèries pot ser més senzill aquest ensenyament en anglès per poder establir uns terminis. Malgrat tot, ha recordat que el pressupost del 2017 ja inclou una partida associada a capacitar el personal docent en aquesta llengua i que a més a més també s'avaluen altres "fórmules" creatives per introduir aquesta llengua. El president de la comissió legislativa, Ferran Costa, ha valorat aquesta iniciativa i el fet que totes les forces polítiques coincideixin en la necessitat d'impulsar l'ensenyament en anglès.

Eventuals

La cobertura de les places que ara com ara ocupen eventuals també ha estat present a la compareixença del ministre d'Educació, que ha avançat que de cara al gener es convocaran altres 20 places. Jover ha destacat que de les 20 que es van convocar el passat curs se n'hagin cobert 19 i que 16 d'aquestes hagin estat per a persones que ja feien tasques d'eventual al sistema educatiu andorrà. Ara, juntament amb el sindicat i altres actors, vol valorar si la ponderació per premiar en certa manera aquestes persones eventuals s'ha de mantenir i si el sistema d'avaluació és el correcte, tot i que ha manifestat que ell s'hi ha trobat "a gust" amb la fórmula escollida que ha permès que hi hagi eventuals i persones de fora del sistema educatiu andorrà que han postulat a aquestes places. També ha remarcat que ara com ara calen més places de professor que de mestre, ja que hi ha més alumnes en cicles superiors arran de la davallada de la natalitat i també ha exposat, a preguntes del conseller del Partit Socialdemòcrata i president del grup parlamentari mixt, Pere López, que una xifra òptima seria consolidar el 50% de les persones que ara són eventuals, però que sempre caldrà mantenir una certa eventualitat per donar resposta a les necessitats fluctuants de la població. També ha insistit que dels 600 eventuals uns 200 podrien tenir la consideració de fixos.

D'altra banda, el ministre ha donat xifres definitives sobre l'inici del curs, en què 11.025 alumnes han iniciat les classes front els 11.017 del curs passat. El volum d'usuaris del Bus Lliure s'han incrementat un 11% mentre que el transport escolar un 8% i, altra dada que ha donat el ministre és que les ajudes han davallat, de moment, un 5,6% tot i que aquesta xifra pot variar a llarg del curs i, en canvi, les ajudes per a ensenyament superior creixen un 8%. També augmentarà el pressupost que es destina a la Universitat d'Andorra que serà, de fet, "històric", segons Jover. Precisament, a preguntes dels mitjans sobre el pressupost per a l'any que ve, que és menor que el d'aquest any però bàsicament per la reducció dels 500.000 euros per al transport escolar, Jover ha agraït "la llibertat" per poder construir el seu propi pressupost i perquè s'entengui l'educació com un "valor de país" i en el qual no es poden aplicar "ni retallades ni polítiques de contenció". La qual cosa, ha conclòs, no vol dir que no hi hagi una "racionalització".