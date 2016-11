Els autònoms cotitzaran en base als ingressos de l’any anterior

L’executiu està treballant per entrar a tràmit en les properes setmanes una modificació de la Llei de bases de l’ordenament tributari amb la finalitat d’habilitar la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) perquè pugui accedir a dades fiscals dels autònoms i aquests puguin finalment cotitzar en funció dels seus ingressos i no una quota fixa com fins ara.

Així ho va explicar ahir el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, responent a una interpel·lació del conseller general de Socialdemocràcia i Progrés i president suplent del grup mixt, Víctor Naudi, que demanava a l’executiu per les accions portades a terme perquè les persones que realitzen una activitat per compte propi cotitzessin a la CASS en funció dels seus ingressos.

En aquest sentit, Espot va explicar que la CASS ha fet arribar a l’executiu un estudi on es comparen els models que s’utilitzen als països veïns i que després d’analitzar els diferents paràmetres se seguiria el model francès en el sentit que els treballadors per compte propi cotitzessin en base als ingressos obtinguts l’exercici anterior. No obstant, amb la legislació actual, la Caixa Andorrana de Seguretat Social no pot sol·licitar les dades necessàries per fer possible aquest règim a l’Agència Tributària, motiu pel qual es treballa en la modificació de la llei per permetre a la CASS poder demanar-les.

El PS s’afegiria a una causa penal per les irregularitats del SAAS

El Partit Socialdemòcrata se sumaria a una causa penal per les irregularitats detectades en el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SASS). Així ho va anunciar ahir la consellera general de la formació, Rosa Gili, que va interpel·lar l’executiu sobre les accions dutes a terme per mirar de corregir aquestes irregularitats.

En aquest sentit, Gili va lamentar la inacció de l’executiu tot i disposar de tres informes que avalarien les irregularitats i les flagrants infraccions de la Llei general de les finances públiques i de la Llei de contractació pública, i va acusar directament el cap de Govern, Antoni Martí, de “no actuar com cal, segurament per no enfrontar-se amb els seus amics o amb els amics dels seus amics”.

La intervenció de Gili, inicialment resposta pel titular de Salut per recordar que l’executiu havia obert un expedient administratiu i que havia portat el cas a la fiscalia, va indignar Martí, que va retreure a la parlamentària la “duresa” del discurs i li va recomanar que “no es precipiti” en acudir a la Batllia i que s’esperi que aquesta decideixi si s’obre o no una causa penal.

Tot i aquesta crida a deixar fer primer la justícia, el cap de Govern, que sí que va reconèixer l’existència d’irregularitats administratives, es va mostrar convençut que “no hi ha res de penal” i va atribuir aquestes irregularitats, que “han existit sempre”, a la pressió a què està sotmès el SAAS.

Martí va fer derivar el debat cap a la proposta de pacte d’Estat per a la reforma del sistema sanitari i va retreure als socialdemòcrates la negativa a participar-hi. El conseller del PS i president del grup mixt, Pere López, va demanar “acabar amb el fals debat” i va recordar a Martí que les propostes executives correspon al Govern tirar-les endavant.

Jover critica l’alarmisme del PS i defensa el transport escolar

El titular d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, va retreure ahir a la consellera general del PS, Rosa Gili, que vulgui generar “alarmisme” amb les seves manifestacions en relació al transport escolar, un servei que funciona i que compleix les normes de seguretat.

En aquest sentit, el ministre va negar, com va apuntar Gili en la seva interpel·lació, que en algunes línies de transport escolars se superessin els aforaments màxims dels vehicles i es provoqués que alguns alumnes viatgessin dempeus o que, en el cas dels més petits, tres infants ocupessin dos seients. Jover, que va insistir que el ministeri “no té constància que es donin aquestes situacions”, va instar Gili a identificar en quines línies donen aquests casos, que va atribuir a una “mala interpretació de les dades”. Així mateix, el ministre va insistir que es compleix la normativa vigent, que no obliga per exemple a l’ús del cinturó de seguretat, un ús que, segons el ministre, en determinades edats dels infants pot ser fins i tot “perillós”.

Continuen els contactes amb l’Institut Marquès

El Govern encara no descarta la possibilitat que el projecte de l’Institut Marquès per a la instal·lació d’un centre de reproducció assistida al país acabi reeixint. Així ho va explicar ahir el ministre de Salut, Carles Álvarez, que, responent a una pregunta de la consellera general d’SDP, Sílvia Bonet, va destacar que els contactes entre Actua i l’Institut Marquès continuen, mentre des del ministeri s’està treballant en una llei que reguli aquest àmbit. Precisament, serà quan s’enllesteixi aquest text, que el Govern preveu entrar a tràmit l’any vinent, quan s’avaluarà la possibilitat de signar el Conveni d’Oviedo, segons va precisar el titular d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, que va recordar que primer cal la legislació interna.